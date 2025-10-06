Từ rạng sáng đến trưa, 2 xã miền núi Quảng Ngãi hứng 15 trận động đất

(VTC News) -

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, vừa phát đi thông báo về 15 trận động đất xảy ra từ rạng sáng đến trưa 6/10 ở 2 xã Măng Bút, Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 0 giờ 41 phút 19 giây, có độ lớn 2.6 richter, tại vị trí có tọa độ 14.871 độ vĩ Bắc, 108.141 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Còn trận động đất thứ 15 xảy ra lúc 11 giờ 49 phút 30 giây, có độ lớn 4.0 richter, tại vị trí có tọa độ 14.857 độ vĩ Bắc, 108.143 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Bản đồ chấn tâm của trận động đất có độ lớn 4.9 độ richter. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

Trong số 15 trận động đất xảy ra từ rạng sáng đến trưa nay (Măng Bút 8 trận động đất, Măng Ri 7 trận động đất), trận động đất có cường độ lớn nhất được ghi nhận xảy ra lúc 1 giờ 28 phút 42 giây tại xã Măng Ri. Trận động đất này có độ lớn 4.9, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Theo các nhà khoa học, “động đất kích thích” là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.