Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, xã miền núi Quảng Ngãi hứng 2 trận động đất

(VTC News) -

Sáng 11/9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất phát đi thông báo 2 trận động xảy ra ở xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi).

Bản đồ chấn tâm động đất.

Theo đó, vào lúc 1h36 cùng ngày, tại xã Măng Bút đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 4.5 độ richter, vị trí có tọa độ (14.900 độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Lúc 2h30, cũng tại xã Măng Bút xảy ra một trận động đất khác có độ lớn 2.8 độ richter, vị trí có tọa độ (14.913 độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi 2 trận động đất này.

Lãnh đạo UBND xã Măng Bút cho biết, sau khi 2 trận động đất xảy ra, chính quyền địa phương hiện đang rà soát, thống kê thiệt hại tài sản của người dân. Trong khi đó, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), cách tâm chấn gần 150km, nhiều người dân vẫn cảm nhận được sóng rung lắc.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5 độ richter, hay trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4,7 độ.