2 ngày, xã miền núi Quảng Ngãi hứng 6 trận động đất

(VTC News) -

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, vừa phát đi thông báo về 4 trận động đất xảy ra trong ngày 29/9 ở 2 xã Măng Bút, Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, vào lúc 5h22, một trận động đất có độ lớn 3.0 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.905 độ vĩ Bắc, 108.204 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút.

Bản đồ chấn tâm của một trong số 4 trận động đất xảy ra tại Quảng Ngãi trong ngày 29/9. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

Đến 8h41, một trận động đất khác có độ lớn 2.8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.931 độ vĩ Bắc, 108.137 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Ri.

Tiếp đến, lúc 9h54, một trận động đất khác có độ lớn 3.6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.901 độ vĩ Bắc, 108.187 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút. Đến 10h37, một trận động đất khác có độ lớn 2.6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.913 độ vĩ Bắc, 108.190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất, vẫn đang tiếp tục theo dõi 4 trận động đất trên.

Trước đó, lúc 20h23 và 23h44 ngày 28/9, trên địa bàn xã Măng Bút cũng đã xảy 2 trận động đất đều có độ lớn 3.0 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Ông Đặng Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút - cho biết các trận động đất này chỉ gây rung lắc trong vài giây, không gây thiệt hại về tài sản. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh khi xảy ra động đất.