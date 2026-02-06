Sáng nay 6/2, Công an Gia Lai công bố chi tiết bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng

(VTC News) -

Trong buổi công bố, Công an tỉnh Gia Lai sẽ thông tin cụ thể về kết quả điều tra, quá trình truy xét, bắt giữ các nghi phạm, đồng thời làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến vụ án cướp ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước đó, tối 5/2, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, bắt giữ thành công các nghi phạm trong vụ cướp Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai chiều 19/1.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng Vietcombank vào chiều 19/1.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 16h ngày 19/1/2026, tại Phòng Giao dịch Trà Bá – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Gia Lai, hai người đàn ông mặc áo khoác Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab, lái mô tô 77G1 - 313.12 nhãn hiệu Exciter lao vào phòng giao dịch Trà Bá. Họ mang theo túi xách màu xanh, tay cầm hai vật màu đen nghi súng lục để khống chế nhân viên.

Sự việc khiến các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi lấy đi 1,8 tỷ, hai người này lái mô tô bỏ chạy ra quốc lộ 14, hướng ngã ba Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk.

Theo camera ghi lại, hai người đàn ông cầm vật nghi súng ngắn, hô to: “Đứng yên không tao bắn”. Một người mang ba lô, mở từng hộc tủ lấy tiền ném ra sảnh để đồng bọn nhặt bỏ vào túi. Quá trình cướp diễn ra trong vòng 2 phút.

02 đối tượng cướp trên đường tẩu thoát.

Công an tỉnh Gia Lai xác định hai nghi phạm là nam giới từ 18 đến 40 tuổi, một đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung, mang trang phục và đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế xe công nghệ, sử dụng xe máy Yamaha Exciter màu vàng-đen mang biển số giả. .

Đến ngày 25/1/2026, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy nghi là phương tiện gây án đã bị đối tượng chôn giấu dưới một hố sâu khoảng 1 m, cách hiện trường khoảng 5 km, phần trên được che phủ bằng bạt. Gần đó còn có dấu vết đốt cháy quần áo và trang bị có thể dùng lúc gây án.

Chiếc xe đã được sơn lại màu vàng, được phát hiện dưới chiếc hố trong mương cạn

Ngay sau đó ngày 27/1, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp các thông tin có liên quan đến người nghi vấn, phương tiện, hướng di chuyển hoặc các biểu hiện bất thường cho lực lượng công an hoặc thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng sẽ được bảo vệ bí mật tuyệt đối.

Nhất là về các đặc điểm nhận dạng phương tiện, trang phục, thông tin liên quan đến việc đào hố chôn giấu chiếc xe hoặc tấm ván gỗ mà các nghi can dùng để che giấu phương tiện, cung cấp ngay cho cơ quan công an, thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng xứng đáng.