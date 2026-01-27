Thủ đoạn giấu xe trên đường lẩn trốn của 2 kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai

(VTC News) -

Theo đó, sáng 25/01/2026, cơ quan công an phát hiện chiếc xe Exciter, màu vàng đen biển số giả 77G1-313.12 mà 02 tên cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương cạn dùng dể dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc Khu Công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 05km về hướng Tây - Nam,

Chiếc hố dưới mương được đào để chôn xe có chiều dài 02m, sâu 1,15m, rộng 0,76m. Chiếc xe nằm đổ nghiêng bên trái, đầu xe quay về phía Bắc, miệng hố có 03 đoạn cây gỗ đường kính 9,5cm; chiều dài từ 2 đến 2,5m.

Chiếc xe đã được sơn lại màu vàng, được phát hiện dưới chiếc hố trong mương cạn. (Ảnh: Công an Gia Lai).

Để che chiếc hố, các đối tượng sử dụng tấm ván bằng gỗ kích thước 2,26 x 1m, được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá, phủ lên trên 01 chiếu nhựa. Trên cùng, các đối tượng phủ 1 lớp đất để ngụy trang.

Mở rộng hiện trường khoảng 4,7km về hướng Tây - Nam, cơ quan công an phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần.

Tấm ván đậy chiếc hố giấu xe được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá. (Ảnh: Công an Gia Lai)

Trước đó, lúc 16h00’ ngày 19/01/2026, 02 kẻ mặc trang phục áo khoác và đội mũ bảo hiểm màu xanh của Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen biển số giả là 77G1-313.12, mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Trà Bá (phường Hội Phú). Cả 2 dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch, khiến họ hoảng sợ bỏ chạy.

Sau đó, 2 kẻ này vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường, truy xét nóng, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); đồng thời xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy tìm các đối tượng gây án.

Hiện nay, công tác điều tra, truy bắt đang tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Cơ quan Công an xác định đặc điểm đối tượng gây án là nam giới từ 18 đến 40 tuổi, trong đó 1 đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

02 đối tượng cướp trên đường tẩu thoát.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị toàn thể cán bộ, Đảng viên và Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, chung tay đấu tranh, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt các nội dung sau:

Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi cán bộ, Đảng viên và Nhân dân sinh sống, làm việc tại Khu Công nghiệp Diên Phú nói riêng và toàn thể Nhân dân địa phương nói chung nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia phát hiện, tố giác và cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng, tang vật, phương tiện có biểu hiện nghi vấn cho cơ quan chức năng để xác minh, bắt giữ, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi nhân dân không bao che, tiếp tay cho các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vụ “Cướp tài sản”. Đồng thời cung cấp thông tin, tố giác các tổ chức, cá nhân có biểu hiện che giấu, hỗ trợ, làm ngơ để các đối tượng “Cướp tài sản” có điều kiện lẩn trốn.

Người dân ai có thông tin liên quan đến người, phương tiện và vật dụng liên quan nêu trên kịp thời thông báo ngay cho cơ quan Công an qua số điện thoại 113; đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh qua số điện thoại 0913.445.996 hoặc Công an xã, phường gần nhất. Cơ quan Công an bảo đảm thông tin của Nhân dân sẽ được giữ kín tuyệt đối, có hình thức động viên, khen thưởng cho người cung cấp thông tin giá trị.