Từ hợp nhất đến bứt phá: Hưng Yên - thế và lực mới cho phát triển

Phát triển kinh tế toàn diện

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua từ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều dấu ấn nổi bật. Sự phát triển nhanh, bền vững và những giá trị cộng hưởng từ quá trình hợp nhất với tỉnh Thái Bình đã góp phần nâng cao thế, lực và sức mạnh tổng hợp cho kinh tế Hưng Yên.

Kinh tế phát triển nhanh và bền vững hơn với nhiều thành tựu ấn tượng; một số lĩnh vực có bước đột phá nâng tầm thế và lực của tỉnh. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 ước thực hiện đạt 269.993 tỷ đồng, gấp gần 2,38 lần so với giai đoạn 2016 – 2020.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9,17%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 (8,28%). Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, ước đạt 328.283 tỷ đồng, gấp 1,73 lần năm 2020.

Ngành công nghiệp của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao; đồng thời, phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đa dạng. Khu vực công nghiệp, xây dựng tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 13,7%/năm, cao hơn mức tăng bình quân 12,4%/năm của giai đoạn 2016-2020.

Thương mại, dịch vụ phát triển nhanh cùng với đẩy mạnh xây dựng các hạ tầng hỗ trợ với tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị thương mại, dịch vụ đạt 11,42%/năm (cao hơn bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,68%/năm). Dịch vụ du lịch phát triển khá và ngày càng khẳng định vị trí trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, hàng loạt dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến rõ nét diện mạo của nông nghiệp, nông thôn. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng GRDP đạt bình quân 2,22%/năm và giá trị sản xuất tăng bình quân 3,96%/năm.

Kết quả thực hiện 3 đột phá chiến lược khá toàn diện, trong đó có lĩnh vực đạt được kết quả vượt bậc, ấn tượng, nhất là hạ tầng giao thông, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế - xã hội.

Chặng đường mới, động lực tăng trưởng mới

Ngày 1/7/2025, Hưng Yên và Thái Bình chính thức hợp nhất với tên gọi Hưng Yên. Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có diện tích tự nhiên trên 2.500 km2 và quy mô dân số trên 3,5 triệu người. Xu thế hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và chuyển đổi số trong Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mang đến cho Hưng Yên nhiều vận hội mới, phát huy lợi thế vị trí và tiềm năng sẵn có.

Việc xóa bỏ ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình mở ra một thị trường nội địa rộng lớn, tạo lợi thế về quy mô cho các ngành sản xuất, dịch vụ và lưu thông hàng hóa. Sự hợp nhất này góp phần cộng hưởng thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau, khắc phục những hạn chế riêng từng địa phương, hình thành động lực phát triển mới cho vùng.

Hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình trước đây đã lập và trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở ra không gian mới, động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

Mục tiêu xây dựng tỉnh Hưng Yên (cũ) trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế, trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước và thành phố trực thuộc Trung ương.

xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của Vùng đồng bằng sông Hồng.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển nhanh bằng nguồn vốn đầu tư công, nguồn xã hội hóa, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, nông thôn và đô thị.

Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch 7 đường cao tốc, 12 quốc lộ, 57 đường tỉnh, 5 tuyến đường sắt và 43 cầu quan trọng, nhất là 5 cầu lớn qua sông Hồng kết nối với Hà Nội. Nhiều công trình, dự án giao thông trọng điểm đã được đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong 5 năm qua với chiều dài hàng nghìn km.

Đây là điểm nhấn quan trọng tạo phát triển đột phá, làm thay đổi diện mạo, năng lực về hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh, tạo hành lang đón làn sóng đầu tư, thêm lợi thế cạnh tranh thu hút vốn, tạo động lực phát triển đến các vùng trên địa bàn.

Tuyến đường bộ ven biển Thái Bình kết nối với TP Hải Phòng, TP Cảng biển, công nghiệp lớn của khu vực phía Bắc.

Định hướng chiến lược phát triển bền vững

Những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ 2020-2025 là sự nối tiếp thành công của các nhiệm kỳ trước, tạo nền tảng cơ bản quan trọng để phát triển tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh, trung tâm kinh tế biển mạnh của khu vực phía Bắc, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã tạo nên bước chuyển rõ nét. Nhiều chủ trương, quyết sách mang tính đột phá chiến lược được ban hành, triển khai hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đến năm 2035, Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I. Đến năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương; có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc; giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ, mang đậm những giá trị cốt lõi của văn hóa vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải (Hưng Yên).

Để thực hiện được mục tiêu đó, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Trong đó, phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng, động lực chính là đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong những giải pháp trọng tâm.

Hưng Yên tập trung cơ cấu lại toàn diện nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, phát huy tiềm năng và lợi thế địa phương. Trong đó, trọng tâm là phát triển công nghiệp công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp – năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng.

Tỉnh chú trọng phát triển nông nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao, quy mô lớn; xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thương mại, dịch vụ, du lịch được đẩy mạnh gắn với tiến trình đô thị hóa. Kinh tế biển phát triển theo hướng bền vững, khai thác hợp lý tài nguyên ven sông, ven biển; hình thành các trung tâm logistics, cảng biển, cảng sông hiện đại.

Cùng với đó, Hưng Yên cơ cấu lại thu ngân sách theo hướng bền vững; phát triển đồng bộ các loại thị trường; đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp và năng lượng.

Tỉnh đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá về năng suất và năng lực cạnh tranh. Các thành phần kinh tế tiếp tục được phát triển, đổi mới, nâng cao hiệu quả; đồng thời quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.