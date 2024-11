Truy tố cựu Chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng

(VTC News) -

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 17 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong số này có nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận như: ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Xà Dương Thắng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Bí thư Huyện ủy Bắc Bình; Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đỗ Ngọc Điệp, cựu Chủ tịch UBND TP Phan Thiết…

Theo cáo trạng, trước đây, ông Đinh Trung, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc triển khai, thực hiện dự án Khu du lịch biển Phan Thiết. Việc này được Cơ quan điều tra xem xét trong vụ án; các nội dung khác không liên quan được chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Viện kiểm sát xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trên cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, bị can Lê Tiến Phương chỉ đạo xuyên suốt việc triển khai dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, biết rõ đồ án quy hoạch chi tiết và cơ cấu sử dụng đất tại đây; được Hội đồng thẩm định giá đất báo cáo đầy đủ về quá trình triển khai, kết quả thẩm định kết quả tư vấn xác định giá đất của Công ty SIVC và dự thảo phương án giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, ông Lê Tiến Phương vẫn thống nhất với kết quả tư vấn xác định giá đất và phương án giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trong đó sử dụng tài sản so sánh không đủ điều kiện, không căn cứ quy hoạch chi tiết được phê duyệt làm cơ sở tính toán, tính giá đất nhà cao tầng bằng cách thức, phương pháp xác định như đối với biệt thự, nhà liền kề.

Bị can Phương cũng ký ban hành quy định phê duyệt giá đất tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết với giá 2.577.000 đồng/m2 trái quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo lời khai của ông Lê Tiến Phương, nguyên nhân là do mong muốn đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá đất, sớm thu tiền sử dụng đất cho ngân sách nhà nước để dự án sớm được triển khai, tạo điểm nhấn cho du lịch của thành phố, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Cùng thực hiện hành vi phạm tội với bị can Phương, các bị can khác có vai trò khác nhau, đã cố ý làm trái nhiệm vụ được giao trong quy trình xây dựng, thẩm định phương án giá đất, không căn cứ quy hoạch chi tiết được phê duyệt làm cơ sở tính toán…

Các bị can thuộc Công ty Tư vấn thẩm định giá đã cùng nhau thống nhất việc xây dựng Chứng thư thẩm định giá, trong đó sử dụng tài sản so sánh không đủ điều kiện, không căn cứ quy hoạch chi tiết được phê duyệt làm cơ sở tính toán, tính chung giá đất nhà cao tầng như biệt thự, nhà liền kề và ước tính tổng doanh thu phát triển nhà cao tầng từ việc chuyển nhượng diện tích đất nền nhà cao tầng, không đúng quy định, nguyên tắc của phương pháp thặng dư, đồng phạm với các bị can tại cơ quan quản lý nhà nước.

Viện kiểm sát kết luận, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Viện kiểm sát cũng ghi nhận các bị can đều có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác, lao động; thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra; một số bị can tự nguyện khắc phục một phần hậu quả từ hành vi phạm tội. Do đó, Viện kiểm sát cho rằng đây là những tình tiết giảm nhẹ để xem xét trong quá trình xét xử đối với các bị can.

Trong vụ án này, kết quả điều tra đến nay xác định hành vi phạm tội của 17 bị can là nguyên nhân trực tiếp gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 308 tỷ đồng. Công ty Rạng Đông đang được hưởng số tiền này. Quá trình điều tra, Công ty Rạng Đông đã nộp 90 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả. Tổng số tiền các bị can đã nộp để khắc phục hậu quả là 150 triệu đồng.