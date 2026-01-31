Bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn 30 năm lẩn trốn tại Thanh Hóa

(VTC News) -

Công an phường Nguyệt Viên (tỉnh Thanh Hóa) vừa phối hợp với Cục Điều tra hình sự Khu vực Trung ương – Quân khu 4 đã bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã sau hơn 30 năm lẩn trốn kể từ khi bỏ trốn khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1974, còn có tên gọi khác là Nguyễn Tuấn Phương), bị Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định truy nã từ năm 1995 về hành vi trộm cắp tài sản. Trong suốt hơn ba thập kỷ bỏ trốn, Phương đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thay đổi danh tính và nhân thân nhằm che giấu tung tích. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Khoảng 21h30 ngày 30/1, trong quá trình nắm tình hình an ninh trật tự tại tổ dân phố 2, phường Nguyệt Viên, tổ công tác Công an phường phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra giấy tờ, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sổ hộ khẩu, lực lượng chức năng xác định người này chính là đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương.

Công an phường Nguyệt Viên bàn giao Nguyễn Văn Phương cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc Phòng. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ngay sau khi xác định rõ danh tính, Công an phường Nguyệt Viên đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Phương theo quyết định truy nã, lập biên bản và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Phương được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là vụ truy bắt đối tượng truy nã lâu năm có tính chất phức tạp, bởi trong suốt thời gian bỏ trốn, nhân dạng và thông tin cá nhân của Phương đã thay đổi nhiều so với hồ sơ ban đầu. Việc bắt giữ thành công đối tượng ngay tại địa bàn cư trú sau nhiều năm lẩn trốn thể hiện quyết tâm cao của lực lượng công an trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm.

Việc Nguyễn Văn Phương bị bắt giữ sau hơn 30 năm lẩn trốn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm không bỏ lọt tội phạm của các cơ quan thực thi pháp luật, bất chấp thời gian trốn truy nã kéo dài. Đây cũng là lời cảnh báo đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật: dù cố gắng ẩn mình bằng cách nào đi chăng nữa thì lực lượng chức năng vẫn kiên trì truy tìm để đưa đối tượng ra trước pháp luật xử lý đúng quy định.