Bắt giữ kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 34 năm lẩn trốn

Ngày 31/1, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Đội 2 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố) vừa thực hiện triệt phá thành công chuyên án truy bắt nghi phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 34 năm lẩn trốn.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã lâu năm Nguyễn Phú Nghiệm

Nghi phạm là Nguyễn Phú Nghiệm (SN 1972, ở xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng) bị truy nã về tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Sau khi Nguyễn Phú Nghiệm cùng đồng bọn sử dụng vũ khí quân dụng gây án giết người, cướp tài sản đã bỏ trốn vào các tỉnh vùng Tây Nguyên, liên tục thay đổi chỗ ở, thay đổi họ tên nhằm đối phó cơ quan công an.

Đây là 1 trong 6 kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng truy bắt.

Chỉ trong thời gian ngắn, Đội 2, Đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự) đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên Phòng bắt giữ 6 đối tượng có Quyết định truy nã, nhiều đối tượng lẩn trốn qua biên giới, đối tượng trốn truy nã trên 30 năm.

Ngoài nghị phạm Nguyễn Phú Nghiêm nêu trên vừa bị bắt, còn có 5 nghi phạm gồm: Hoàng Văn Thắng (SN 2003, phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) về tội Cố ý gây thương tích; Mạc Văn Huy (SN 2004, ở xã Việt Khê, TP Hải Phòng) về tội Cướp tài sản; Vũ Văn Linh (SN 2001, ở xã Việt Khê, TP Hải Phòng) về tội Cướp tài sản; Nguyễn Văn Gỏi (SN 2004, ở xã Trần Phú, TP Hải Phòng), về tội gây rối trật tự công cộng và Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1974, ở phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội đánh bạc.

Theo Công an TP Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình, Đội 2, Đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự) xác định hầu hết các đối tượng bị truy nã đều sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng giấy tờ giả móc nối với các đối tượng hình sự khác để ẩn náu.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn lâu năm, trốn ra nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập các chuyên án truy bắt, xây dựng kế hoạch truy bắt, vận động đầu thú diện đối tượng này.