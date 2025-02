Truy bắt kẻ dùng dao cướp tài sản cửa hàng FPT ở TP Thủ Đức

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức xác nhận, đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang truy xét nghi phạm cướp tài sản tại cửa hàng FPT (nằm trên đường Phạm Văn Đồng, gần giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây).

Cửa hàng FPT - nơi xảy ra vụ cướp tài sản trong chiều 22/2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 22/2, một thanh niên lái xe máy đến cửa hàng FPT và nhanh chóng đi vào bên trong của hàng. Khi vào trong, kẻ này rút dao đe dọa nhân viên với mục đích để cướp tài sản.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra, lấy lời khai của các nhân viên cửa hàng. Đồng thời, Công an cũng trích xuất hình ảnh camera an ninh tại cửa hàng và các vị trí tuyến đường để truy bắt tên cướp.

Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc lấy lời khai, cửa hàng FPT đã hoạt động buôn bán trở lại.