Trường TH Cự Khê xin lỗi, chấm dứt hợp đồng suất ăn sau vụ "thịt ôi, trứng hỏng"

Trường xin lỗi, chấm dứt hợp đồng suất ăn sau phản ánh

Ngay sau khi sự cố xảy ra, nhà trường đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã Bình Minh, Công an, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và các cơ quan báo chí để làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định.

Tối 16/10, sau buổi làm việc với đại diện Ban phụ huynh các lớp, nhà trường đã thống nhất chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh – đơn vị cung cấp suất ăn bán trú kể từ ngày 17/10.

Bà Nguyễn Thị Nam cho biết, việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới sẽ được thực hiện theo quy trình đấu thầu dưới sự chỉ đạo và giám sát của UBND xã Bình Minh, đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng quy định. Nhà trường hiểu rằng sự cố vừa qua cùng việc tạm gián đoạn bếp ăn đã gây ra không ít bất tiện cho phụ huynh. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc, đồng thời rất mong nhận được sự cảm thông, đồng hành của phụ huynh trong giai đoạn hiện nay.

Theo bà Nam, trường đã điều chỉnh phương án bán trú, phụ huynh được lựa chọn. Trong thời gian chờ hoàn thiện quy trình đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới, Trường Tiểu học Cự Khê thông báo tạm thời điều chỉnh phương án tổ chức bán trú. Theo đó, phụ huynh có thể lựa chọn một trong hai phương án để đảm bảo việc ăn và nghỉ trưa của học sinh.

Phương án 1: Phụ huynh chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con mang đến trường. Nhà trường sẽ bố trí giáo viên chăm sóc, giám sát học sinh ăn và nghỉ trưa tại trường. Phụ huynh cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phương án 2: Phụ huynh đón con về ăn trưa và nghỉ ngơi từ 10h30, sau đó đưa trở lại trường lúc 13h30 để học buổi chiều. Với phương án này, nhà trường không thu phí chăm sóc bán trú trong thời gian học sinh nghỉ tại nhà.

Thông báo chính thức về phương án bán trú sẽ được nhà trường gửi đến phụ huynh trong ngày 19/10.

Trước đó, vào tối 16/10, Trường Tiểu học Cự Khê đã thông báo tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh vào ngày 17/10 và dự kiến phục vụ trở lại từ thứ Hai ngày 20/10. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, phương án tổ chức bán trú ngày 20/10 vẫn chưa được thống nhất.

Cam kết siết chặt quy trình an toàn thực phẩm

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nam khẳng định nhà trường cam kết không để xảy ra thêm bất kỳ sự cố mất an toàn thực phẩm nào trong thời gian tới. Cụ thể, trường sẽ thực hiện quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới một cách minh bạch, thận trọng và đúng quy định. Đồng thời, xây dựng quy trình giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận thực phẩm đầu vào, chế biến, phân phối suất ăn đến lưu mẫu kiểm tra.

Bà Nam chia sẻ: "Trước hết tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể phụ huynh vì sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm xảy ra ngày 15/10 tại trường. Sau khi sự việc được phát hiện, nhà trường đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của xã Bình Minh, Công an, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cùng các cơ quan báo chí để làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và có biện pháp xử lý theo đúng quy định".

Tuy nhiên, để không xảy ra những sự cố tương tự tại các trường học khác, ngành giáo dục cần thiết lập quy trình kiểm tra và giám sát an toàn thực phẩm chặt chẽ, từ khâu lựa chọn nhà cung cấp đến quá trình chế biến và phân phối suất ăn. Các trường cần công khai minh bạch thông tin, phối hợp thường xuyên với cơ quan chức năng và đại diện phụ huynh để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú.