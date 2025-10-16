Vụ thịt ôi, trứng hỏng vào trường: Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ

(VTC News) -

Liên quan vụ cung cấp thịt ôi, trứng hỏng cho bếp ăn trường Tiểu học Cự Khê, ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu xã Bình Minh phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả trước 18/10.

Cùng ngày, đại diện UBND xã Bình Minh cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã yêu cầu các phòng, ban chức năng làm việc với Trường Tiểu học Cự Khê để nắm bắt tình hình và báo cáo.

Trứng được phụ huynh phát hiện có mùi hôi (Ảnh chụp màn hình).

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xuất khẩu Nhật Anh - đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường - thừa nhận thiếu sót trong khâu tiếp nhận và vận chuyển thực phẩm. Xe vận chuyển chưa bảo đảm tiêu chuẩn bảo ôn và thực phẩm chưa được đóng túi hút chân không như quy định.

Giám đốc Công ty Nhật Anh Phan Đức Long đã xin lỗi, đồng thời cam kết ngừng hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm Hợp tác xã Canh Nậu (tỉnh Bắc Ninh) và tìm nguồn cung ứng mới bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Cũng tại buổi làm việc, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh yêu cầu Công ty Nhật Anh dừng hợp đồng với nhà cung cấp cũ, thay thế dụng cụ bếp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Trường Tiểu học Cự Khê tăng cường giám sát nội bộ, tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ, nhân viên bếp ăn bán trú.

Trước đó, theo đoạn video được phụ huynh Trường tiểu học Cự Khê ghi lại, nhiều túi trứng cút bóc vỏ được đưa đến trường để chế biến bữa trưa cho học sinh đã có mùi hôi. Khi mở túi nilon một lúc, thịt giảm mùi. Các thực phẩm tươi sống bọc trong túi nilon, không được bảo quản lạnh, vận chuyển bằng xe tải.