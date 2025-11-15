Trường học ở Trung Quốc bắt học sinh đứng chào giáo viên lái ô tô vào

(VTC News) -

Một đoạn video ghi lại cảnh học sinh tiểu học ở miền đông Trung Quốc đứng nghiêm chào giáo viên vào sáng sớm giá lạnh đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người coi đây là hình thức rèn luyện lễ nghi, không ít ý kiến chỉ trích cho rằng hoạt động này phản ánh sự “tuân lệnh mù quáng”.

Vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Jianqiao ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, một ngôi trường bề dày lịch sử, được xem là trường trọng điểm và là hình mẫu văn minh của địa phương.

Tuy vậy, hình ảnh trong video lan truyền cho thấy 4 học sinh đeo băng tay tuần tra đứng nghiêm tại cổng trường, chào lớn “chào buổi sáng” mỗi khi xe của giáo viên lái vào. Chỉ trong chưa đầy một phút, các em phải chào tới 10 chiếc ô tô.

Các học sinh chào xe của giáo viên khi vào trường. (Ảnh: Douyin)

Kiểu chào đặc biệt này được mô tả là nghi thức của Đội Thiếu niên Tiền phong, tổ chức do Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Dù một số giáo viên vẫy tay đáp lại, phần lớn xe vẫn chạy vào trường với cửa kính đóng kín. Trong khi đó, một học sinh khác được giao nhiệm vụ đứng tại hành lang để theo dõi tình hình của các bạn cùng lớp.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn hàng trăm nghìn lượt thích trên mạng xã hội Trung Quốc và hàng loạt bình luận trái chiều. Những người ủng hộ nhận định đây là cách giáo dục lễ nghi, giúp trẻ học cách thể hiện sự tôn trọng đối với giáo viên và rèn luyện tinh thần trách nhiệm.

Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích mạnh mẽ hơn khi nhiều ý kiến cho rằng hoạt động này mang tính “hình thức lố bịch”, thậm chí khiến trẻ hiểu sai về sự tôn trọng.

Một cư dân mạng bày tỏ: “Tại sao giáo viên không chào học sinh? Với số lượng học sinh đông như vậy, tình trạng giao thông tại cổng trường vốn đã nguy hiểm”.

Trả lời trang Haibao News, một nhân viên của trường cho biết, việc chào giáo viên là “tự nguyện”, đồng thời thừa nhận làn sóng chỉ trích trực tuyến đã ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của học sinh. Nhà trường cũng giao cho học sinh các nhiệm vụ tuần tra khác như kiểm tra an toàn trong khuôn viên, giám sát hành vi ứng xử và quản lý bữa trưa.

Ô tô đi vào trường tiểu học. (Ảnh: Douyin)

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh tỏ ra không hài lòng. Một người được cho là đã gửi đơn khiếu nại lên Sở Giáo dục địa phương, nói rằng con họ phải dậy sớm hơn 30 phút mỗi ngày để có mặt tại trường lúc 7h40. “Giữa trời lạnh mà đứng chào xe giáo viên đã là thử thách. Thà để bọn trẻ ngủ thêm mười phút còn hơn”, phụ huynh viết.

Một phụ huynh khác cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình từ nhóm chat của lớp, trong đó thể hiện rõ chỉ dẫn của giáo viên yêu cầu học sinh ra cổng chào đón.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, ngày 6/11, Sở Giáo dục địa phương ra thông báo phê bình nghiêm khắc hiệu trưởng Trường tiểu học Jianqiao và yêu cầu nhà trường triển khai biện pháp khắc phục.

Các báo cáo cho biết, trường dự kiến lắp đặt gờ giảm tốc và rào chắn tại cổng để đảm bảo an toàn, đồng thời xem xét lại chương trình giáo dục về nghi thức.