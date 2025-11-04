Tuyển sinh đại học 2026 có gì mới?

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT đã công bố quyết định ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Dự kiến, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành kế hoạch tuyển sinh năm 2026 vào ngày 10/11.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Các cơ sở giáo dục cần tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch, thực hiện trách nhiệm giải trình với bộ, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Các cơ sở đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo để cụ thể hóa những quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành cho các hình thức đào tạo, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của cơ sở đào tạo vào ngày 15/2/2026.

Thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống từ ngày 17/6 đến 21/6. Sau đó, thí sinh cung cấp và điểm tiếp nhận, rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên.

Ngày 20/6, thí sinh cung cấp và điểm tiếp nhận rà soát các chứng chỉ ngoại ngữ, SAT; cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả các kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (nếu có).

Thí sinh hoàn thành việc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các cơ sở giáo dục ngày 20/6. Việc xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên hệ thống trước ngày 30/6.

Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi đến ngày 30/8, cơ sở giáo dục đào tạo và Sở GD&ĐT hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến.

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương (Ảnh: FTU)

Các mốc thời gian cần lưu ý

Theo Bộ GD&ĐT, từ ngày 1/5 - 20/5/2026, Sở GD&ĐT cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, không giới hạn số lần trong thời gian quy định.

Ngày 10/7/2026, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khoẻ, pháp luật.

17h ngày 10/7/2026, cơ sở giáo dục điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trang thông tin điện tử.

Từ ngày 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Trước 17 giờ ngày 13/8, thí sinh được thông báo trúng tuyển đợt 1. Sau đó, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21/8/2026.

Từ ngày 22/8/2026, các cơ sở giáo dục thông báo tuyển sinh bổ sung.

Các phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vẫn tiếp tục được áp dụng trong năm 2026, tuy nhiên đối với xét tuyển học bạ THPT, Bộ GD&ĐT vẫn chưa có quyết định tiếp tục hay bỏ.

Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2026, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) thực hiện nội dung thống nhất tiêu chí đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học, trước thời gian các cơ sở đào tạo tổ chức thi. Bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, bài thi phục vụ tuyển sinh cần đảm bảo về nguyên tắc, tiêu chí, nội dung, chuyên môn, đảm bảo chuẩn chất lượng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển đại học.