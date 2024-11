Nước lũ lên cao, Thừa Thiên - Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ học

(VTC News) -

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc cùng Phòng GD&ĐT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, TP Huế về việc tổ chức dạy học trong tình hình tiếp tục ứng phó với diễn biến mưa lũ.

Trong công văn, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế nêu rõ, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều 25 - 27/11, Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa dự báo từ 16h ngày 25/11 đến 16h ngày 27/11 tại các địa phương ở Thừa Thiên - Huế phổ biến 100 - 250mm, có nơi trên 350mm.

Vùng vúi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà là 150 - 400mm, có nơi trên 500mm. Riêng vùng núi Bạch Mã và đỉnh Bạch Mã (huyện Phú Lộc) 400 - 800mm, có nơi trên 800mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 2.

Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua trường THPT Gia Hội (TP Huế) hiện vẫn ngập sâu trong nước.

Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế thông báo đến các đơn vị ở những vùng ngập lụt chưa thể đi lại được cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến khi đủ điều kiện an toàn mới tổ chức cho học sinh trở lại trường. Đồng thời thực hiện các kế hoạch dạy bù để đảm bảo hoàn thành tiến độ chung của kế hoạch năm học.

Những vùng ít bị ảnh hưởng, nơi khô ráo (huyện Nam Đông, A Lưới và một số địa phương ở thị xã Hương Thủy, Hương Trà và huyện Phong Điền...) cho học sinh trở lại đi học bình thường từ ngày 26/11.

Về công tác giáo dục an toàn giảm thiểu tai nạn thương tích sau mưa lũ, Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế yêu cầu các đơn vị thực hiện theo chỉ đạo tại các văn bản của Sở đã hướng dẫn. Đặc biệt, căn dặn học sinh vào sau mỗi buổi học tuyệt đối không đến những nơi ao hồ, sông suối khi không có sự hỗ trợ của người lớn.

Khu vực Đập Đá đoạn giữa đường Lê Lợi và Nguyễn Sinh Cung (TP Huế) ngập sâu, nước chảy xiết.

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, lúc 15h ngày 25/11 mực nước Sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 2,93m, dưới báo động 3 là 0,57m; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,83m, trên báo động 2 là 0,83m.

Nước sông lên cao khiến nhiều tuyền đường ở trung tâm TP Huế ngập 0,3 - 0,6 mét. Một số tuyến đường liên thôn, xóm ở các xã của TP Huế và các huyện, thị xã như Hương Thủy, Quảng Điền cũng bị ngập sâu từ 0,3 - 0,7 mét.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, một đoạn núi ven tuyến đường vào trung tâm huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) xuất hiện tình trạng sạt lở khá lớn. Chính quyền địa phương phải chăng dây, cảnh báo người dân và các phương tiện không đi qua để đảm bảo an toàn.

Tối qua (24/11) một vụ sạt lở tại huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) cũng làm sập một phần ngôi nhà của ông Trần Văn Khưa (SN 1973 trú thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới) làm 2 người bị thương, 6 người khác may mắn thoát nạn.