Đường bị lũ cuốn trôi, gian nan cảnh học sinh vượt ghềnh đá đi khai giảng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hàng chục học sinh ở bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) di chuyển trên thuyền máy để vượt sông để đến trường dự khai giảng năm học mới.

Sáng 5/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lương Văn Nhưn - Trưởng bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) cho biết, do tuyến đường độc đạo bị trận lũ lịch sử cuốn trôi, toàn bộ học sinh ở bản Cha Nga phải di chuyển bằng thuyền, vượt sông nước, ghềnh đá để tựu trường.

Ông Nhưn cho biết, bản Cha Nga là bản biên giới heo hút, từ lâu đã quen với cái khắc nghiệt của núi rừng. Trận lũ lịch sử cuối tháng 7/2025 cuốn trôi 36 căn nhà, phá hỏng điểm trường tiểu học và mầm non của bản. Con đường vốn có thể di chuyển bằng xe máy từ Cha Nga ra trung tâm xã Mỹ Lý cũng bị xóa sổ.

Hơn 1 tháng qua, người dân bản Cha Nga phải đi bộ men theo sườn núi, rồi dùng xuồng máy vượt thác ghềnh, mất gần 4 giờ đồng hồ để ra trung tâm xã mua nhu yếu phẩm.

Học sinh bản Cha Nga vượt sông Nậm Nơn đi khai giảng. Ảnh: CTV

Riêng trong ngày 4/9, các phụ huynh dùng thuyền máy để đưa 30 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (DTBT) THCS Mỹ Lý ra trung tâm xã, và 13 học sinh bậc THPT ra xã Mường Xén (tỉnh Nghệ An) để kịp lễ khai giảng năm học.

"Do người dân và học sinh không có áo phao, nên khi di chuyển trên sông học sinh cũng không được mặc áo phao. Biết là nguy hiểm khi vượt sông Nậm Nơn để đến trường dự khai giảng nhưng không có cách nào khác", ông Nhưn nói.

Cũng theo ông Nhưn, phụ huynh cùng học sinh phải di chuyển trên sông suốt 2 giờ đồng hồ mới đến được điểm trường dự khai giảng năm học mới.

“Hành trình từ bản ra xã rất gian nan, nguy hiểm. Nhưng tuyến đường đã không còn sau cơn lũ. Nhiều nhà tài trợ muốn lên địa bàn hỗ trợ nhưng thấy đường bị xóa sổ như vậy, họ cũng không muốn tiếp cận", ông Nhưn nói thêm.

Cũng theo Trưởng bản Cha Nga, hiện nay các em đã đến trường dự khai giảng an toàn.

Công an xã Lượng Minh đưa học sinh đi khai giảng bằng thuyền. Ảnh: CTV

Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 cho biết, các dãy nhà tầng của trường đã bị hư hỏng nặng, không còn sử dụng được. Nhà trường phải tổ chức dạy học tại các nhà văn hóa bản.

Lễ khai giảng năm nay được tổ chức trực tuyến, kết nối từ điểm trường bản Xằng Trên tới các bản khác, học sinh cùng theo dõi qua màn hình lớn. “Chúng tôi tổ chức khai giảng năm học mới tại trường mầm non. Vì trường không còn nên cả 2 trường cùng kết hợp với nhau để tổ chức”, ông Hà nói.

Trước đó, sáng 3/9, chính quyền xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) cũng đã huy động cán bộ xã, công an, dân quân tự vệ dùng thuyền chở hơn 350 học sinh Trường Phổ thông DTBT THCS Lượng Minh và Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Lượng Minh vượt sông Nậm Nơn đi tựu trường.

Cầu treo duy nhất nối đôi bờ Nậm Nơn đã bị lũ cuốn trôi, xã Lượng Minh đã thành lập tổ hỗ trợ học sinh qua sông. Đồng thời đề nghị nhà trường chuẩn bị nhu yếu phẩm để học sinh ở nội trú ngay tại trường, giảm tần suất về nhà.