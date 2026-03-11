Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz

(VTC News) -

Ngày 11/3, con tàu được báo cáo trúng vật thể không xác định tại eo biển Hormuz, nằm cách bán đảo Musandam của Oman khoảng 11 hải lý về phía bắc. “Con tàu yêu cầu hỗ trợ và thủy thủ đoàn đang sơ tán”, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh thông tin.

Theo báo cáo của UKMTO, thủy thủ đoàn của tàu đều an toàn và không gây ra tác động nào đối với môi trường.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày có hai sự cố khác được báo cáo, một tàu bị trúng vật thể lạ cách Dubai khoảng 50 hải lý về phía Tây Bắc và tàu khác bị hư hại ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. UKMTO kêu gọi tàu thuyền trong khu vực di chuyển thận trọng và báo cáo kịp thời khi nhận thấy có hoạt động đáng ngờ.

Hoạt động vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz có vị trí chiến lược quan trọng gần như tê liệt kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc không kích vào Iran. Sau đó, Iran trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz với một số vụ việc được báo cáo trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này tiếp tục phá hủy nhiều tàu hải quân của Iran, trong đó có 16 tàu rải thủy lôi gần eo biển Hormuz. Iran chưa bình luận về cáo buộc rải thủy lôi ở Hormuz.

Hải quân Mỹ cũng gần như từ chối toàn bộ yêu cầu từ ngành vận tải biển về việc hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bất chấp yêu cầu từ ngành vận tải biển và cho rằng việc hộ tống chỉ có thể thực hiện khi nguy cơ bị tấn công giảm xuống.

Quyết định của Hải quân Mỹ cho thấy sự gián đoạn kéo dài đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ Trung Đông và phản ánh sự khác biệt so với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẵn sàng cung cấp lực lượng hộ tống hải quân bất cứ khi nào cần thiết để khôi phục những chuyến hàng thường xuyên dọc theo tuyến đường thủy quan trọng này.

Cùng thời điểm, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) mạnh tay nâng dự báo giá dầu thô Brent trung bình năm 2026 lên 33,66%, từ mức 57,69 USD/thùng lên 78,84 USD/thùng.