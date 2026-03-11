Lầu Năm Góc: 140 binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu

(VTC News) -

Theo phát ngôn viên trưởng của Lầu Năm Góc Sean Parnell, kể từ khi chiến dịch tấn công Iran bắt đầu, khoảng 140 quân nhân Mỹ đã bị thương.

Parnell cho biết phần lớn thương nhẹ, và 108 binh sĩ đã quay trở lại làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, 8 binh sĩ được xếp vào diện thương nặng và đang được điều trị với mức chăm sóc y tế cao nhất.

Khi được hỏi về báo cáo của Reuters cho rằng khoảng 150 binh sĩ Mỹ bị thương, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết con số này “xấp xỉ khoảng đó”, đồng thời đề nghị liên hệ với Lầu Năm Góc để biết thêm chi tiết.

Lầu Năm Góc cho biết khoảng 140 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran bùng nổ vào cuối tháng trước. (Ảnh: Reuters)

Cuối tuần qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo một binh sĩ Mỹ tử vong do vết thương nghiêm trọng sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Ả-rập Xê Út. Trước đó, 6 binh sĩ khác thiệt mạng trong cuộc tấn công vào trung tâm tác chiến tạm thời của quân đội Mỹ ở Kuwait.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran sẽ được tăng cường mạnh hơn, đồng thời khẳng định Washington đang “giành ưu thế” trong cuộc chiến.

Ông nói trong cuộc họp báo sáng 10/3: “Hôm nay sẽ một lần nữa là ngày có cường độ không kích mạnh nhất bên trong Iran – với nhiều máy bay chiến đấu hơn, nhiều máy bay ném bom hơn và nhiều đợt tấn công hơn. Thông tin tình báo cũng chính xác và đầy đủ hơn bao giờ hết".

Cuộc chiến cũng kéo theo chi phí quân sự rất lớn. Một nguồn tin Quốc hội cho biết Lầu Năm Góc đã sử dụng khoảng 5,6 tỷ USD vũ khí và đạn dược chỉ trong hai ngày đầu của cuộc xung đột.

Cả Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth đều cảnh báo rằng số thương vong có thể tiếp tục tăng khi chiến sự kéo dài. Tuần trước, ông Hegseth cũng chỉ trích truyền thông vì đưa tin về cái chết của binh sĩ Mỹ trên trang nhất các tờ báo.