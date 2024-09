Trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung sẵn sàng nhận xe của dân đến tránh lũ

(VTC News) -

Thông tin này được lãnh đạo Công ty TNHH AEON và AEON MALL Việt Nam khẳng định tại buổi họp báo khai trương Trung tâm thương mại AEON MALL Huế diễn ra trưa 21/9.

Chia sẻ tại buổi họp bão, đại diện AEON MALL Việt Nam cho biết, AEON MALL Huế được xây dựng tại khu vực được đánh giá là vùng "rốn lũ" của TP Huế. Do đó, qua khảo sát và đánh giá trong suối thời gia suối thời gian dài AEON MALL Huế được xây dựng cao hơn so với mặt đường khoảng 2,5 mét. Do đó, AEON MALL đảm bảo sẽ không bị ngập lụt. Điều này đã được kiểm chứng tại đợt lũ năm 2023 - đợt lũ được đánh giá là có mực nước cao lịch sử ở Huế và chỉ thấp hơn đợt lũ năm 1999.

Theo đại diện AEON MALL Huế, Trung tâm thương mại này sở hữu bãi đỗ xe lớn nhất trong khu vực với sức chứa khoảng 1.200 ô tô và khoảng 8.000 xe máy. Do đó, trong trường hợp xảy ra lũ, AEON MALL sẵn sàng là nơi để người dân đưa xe đến tránh lũ và hoàn toàn miễn phí.

AEON MALL Huế đón lượt người "khổng lồ" mỗi ngày kể từ khi mở cửa đón khách vào ngày 16/9. (Ảnh: NV)

AEON MALL Việt Nam cho biết, AEON MALL Huế là trung tâm thương mại thứ 7 của Tập đoàn AEON Nhật Bản tại Việt Nam. Đây cũng là Trung tâm thương mại đầu tiên và cũng là lớn nhất ở khu vực miền Trung với khoảng 140 cửa hàng chuyên biệt với các thương hiệu quốc tế trong và ngoài nước sẽ mở cửa trên tổng diện tích cho thuê khoảng 51.000m2. Trong đó, khoảng 70% tổng số cửa hàng là các thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại TP Huế.

AEON MALL Huế là Trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam đạt được cả hai chứng chỉ uy tín về thiết kế công trình xanh và thân thiện với môi trường: LOTUS NC V3 và EDGE.

Trong chưa đầy một tuần mở cửa đón khách trải nghiệm, AEON MALL Huế đón khoảng 50.000 khách hàng mỗi ngày. AEON MALL Huế phấn đấu sẽ đón khoảng 8 triệu khách một năm. Để thu hút khách, AEON và AEON MALL Việt Nam sẽ có những chiến dịch để thu hút khách hàng từ các địa phương lân cận như Quảng Trị, Quảng Bình và Đà Nẵng đến AEON MALL Huế. Ngoài ra, đơn vị này sẽ có những kế hoạch, phối hợp nhằm có những chương trình kích cầu đưa khách du lịch đến Huế trong thời gian tới.

Ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng khẳng định: "AEON MALL Huế không chỉ là Trung tâm thương mại AEON MALL đầu tiên tại miền Trung, mà còn là dự án thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diệngiữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản tại miền Trung Việt Nam".

Ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ, khai trương AEON MALL Huế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu cho nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác xúc tiến triển khai sớm các dự án trọng điểm, chuẩn bị cơ sở hạ tầng đảm bảo các thiết chế cần thiết cho thành phố trực thuộc trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cam kết, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành với nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để AEON MALL Huế vận hành hiệu quả, an toàn tạo động lực mới trong thu hút khách du lịch và lan tỏa phát triển kinh tế xã hội địa phương.