Trung sỹ Công an TP Huế bị thương khi cứu 4 ngưởi dân mắc kẹt trong lũ

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Huế vừa đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, chia sẻ động viên Trung sỹ Phan Lương Hải bị thương khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Đêm 27/10, trong quá trình hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng ngập sâu ở trung tâm TP Huế, Trung sỹ Phan Lương Hải cùng đồng đội nhận được lệnh tại đường Hùng Vương (phường Thuận Hóa, TP Huế) có 4 người đang bị mắc kẹt trong vùng ngập lụt nặng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế đến thăm Trung sỹ Phan Lương Hải.

Ngay sau đó, Trung sỹ Phan Lương Hải và đồng đội vượt lũ để đến khu vực người dân cần cứu hộ.

Đến khoảng 0h30 ngày 28/10, sau khi cùng đồng đội tiếp cận và đưa được 2 trẻ em cùng 1 người lớn ra khỏi vùng nguy hiểm, trên đường quay lại cứu người thứ tư, Trung sỹ Phan Lương Hải không may bị tôn cắt trúng vị trí động mạch.

Với quyết tâm đưa được người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, Trung sỹ Hải và đồng đội lần lượt sơ tán nhiều người dân mắc kẹt trong lũ đến trụ sở Cảnh sát PCCC&CNCH để tránh lũ.

Trung sỹ Phan Lương Hải được đồng đội đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu vào khoảng 1h ngày 28/10. Sau khi được các y, bác sĩ cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của anh Hải đã ổn định và tiếp tục được điều trị, theo dõi.

Hai ngày qua, lực lượng Công an TP Huế dầm mình trong nước để cứu hộ dân vùng lũ.

Được biết, trong hai ngày (27 và 28/10), Công an TP Huế huy động tổng cộng khoảng 6.350 lượt cán bộ, chiến sĩ, 8.240 lượt người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bám sát địa bàn bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn cho người dân, giúp di dời người và tài sản… hạn chế thiệt hại do trận lũ lịch sử gây ra.

Đến cuối giờ chiều 28/10, Công an TP Huế chủ động tham mưu chính quyền thực hiện phương án di dời, sơ tán 1.759 hộ/4.557 khẩu tại khu vực xung yếu, ngập sâu đến các điểm an toàn, có phương án bảo vệ tài sản cho người dân...

Đồng thời, lực lượng tổ chức cấp phát hàng trăm thùng mỳ tôm, nước uống đóng chai và các nhu yếu phẩm cho người dân, không để người dân đói rét, nhất là ở các điểm trường, cơ sở y tế và các hộ dân ở nơi thấp trũng làm điểm tránh trú an toàn.

Lực lượng Công an TP Huế vượt lũ đưa lương thực đến cho người dân vùng cô lập.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đợt mưa lũ đặc biệt lớn đang diễn ra làm 1 người chết và 1 người mất tích.

Mưa lũ đặc biệt lớn làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường bị ngập; mức ngập bình quân 1-2m, có nơi sâu hơn. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn toàn TP Huế có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu 0,5-0,9m, có nơi 1-2m.

TP Huế cũng xảy ra 38 điểm sạt lở đất (các địa phương đang tiếp tục thống kê cập nhật), trong đó nhiều nhất là xã Khe Tre 17 điểm; các điểm còn lại ở các xã Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 3, Thủy Xuân…

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến tối 28/10, nhiều nơi ở TP Huế vẫn chìm trong biển nước. Hiện mực nước sông Bồ và sông Hương vẫn trên báo động 3, trời vẫn còn mưa lớn.