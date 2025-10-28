Chủ tịch TP Huế nói gì về trận lụt lịch sử, xô đổ mọi kỷ lục về lượng mưa?

(VTC News) -

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, từ chiều 25/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế có đánh giá, sớm cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở vào cuộc ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn.

Theo Chủ tịch UBND TP Huế, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch đến người dân. Nhờ vậy, người dân phát huy tinh thần 'bốn tại chỗ', chủ động sơ tán khỏi khu vực thấp trũng, sạt lở, chuẩn bị phương tiện, liên lạc. Tinh thần chủ động của nhân dân rất cao.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế thường xuyên có mặt tại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố để nắm bắt tình hình, đưa ra các chỉ đạo kịp thời để ứng phó trận lũ lịch sử.

Ngay trong đêm, TP Huế huy động 2.000- 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội (cấp thành phố) cùng lực lượng tại chỗ, túc trực sẵn sàng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm mới ghi nhận nước lũ tràn vào các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phục hồi chức năng. Các lực lượng kịp thời hỗ trợ di chuyển bệnh nhân, đảm bảo an toàn, không để xảy ra trường hợp tử vong do không kịp sơ tán.

Các hệ thống như Trung tâm Giám sát- điều hành đô thị thông minh (Hue-S), tổng đài 112, 19001075... phát huy hiệu quả, kịp thời tiếp nhận thông tin của người dân và chuyển đến các cơ quan, chính quyền địa phương để hỗ trợ.

"Đây là trận lũ lịch sử ở địa phương này. Đỉnh lũ trên sông Bồ vượt mốc lũ năm 1999, còn mực nước sông Hương chỉ đứng sau mốc lịch sử 1999...", ông Phan Thiên Định cho hay.

Nước lũ tràn vào Bệnh viện Trung ương Huế

Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, có những thời điểm rất nguy cấp do mưa lớn liên tục. Các hồ phải vận hành theo tình huống đặc biệt. Tuy nhiên, các đơn vị xử lý kịp thời, không phải xử lý tình huống xấu nhất. Phải khẳng định, nếu không có hệ thống vận hành liên hồ đập thì chắc chắn đây sẽ là một đợt lũ mà đỉnh lũ là tương đương hoặc cao hơn so với trận đại hồng thuỷ năm 1999.

Đến thời điểm hiện tại, TP Huế ghi nhận một cháu bé 5 tuổi bị mất liên lạc, các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm. Ngoài ra, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Về tài sản, dù diện ngập lụt rất lớn nhưng hy vọng sẽ hạn chế rất nhiều so với cơn lũ năm 1999.

Hiện nước sông xuống nhưng quá chậm khiến nhiều địa phương ở Huế vẫn đang chìm trong biển nước

Hiện nay, dự báo tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp. Ông Định cho biết Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế tiếp tục yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan sau lũ để tránh thiệt hại về người.

Khi mưa ngớt, các lực lượng sẽ khẩn trương xử lý các điểm sạt lở để đảm bảo lưu thông; các hồ đập tiếp tục được điều tiết để sẵn sàng đón đợt mưa mới; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường với phương châm "nước rút đến đâu, xử lý đến đó" để sớm ổn định đời sống người dân.