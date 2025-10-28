TP Huế vẫn chìm trong biển nước, đường thành sông, người dân di chuyển bằng thuyền

"Lượng mưa lớn nhất trong một ngày tại Nam Đông (Huế) từ năm 1976 đến 2024 là 927.3mm, xảy ra vào ngày 11/11/2007; ở trung tâm TP Huế là 977.6mm xảy ra ngày 3/11/1999 và A Lưới 758.1mm xảy ra ngày 2/11/1999. Như vậy đợt mưa này ở Huế vượt các mốc lịch sử và chưa từng ghi nhận ở Việt Nam..." ông Khiêm nói.