Trung Quốc tiết lộ những tính năng chính của xe tăng Type 100 mới

(VTC News) -

Thiết kế của thời đại “chiến trường kết nối”

Sau màn ra mắt chính thức trong lễ duyệt binh ngày 3/9 tại Bắc Kinh, truyền thông Trung Quốc tiếp tục công bố những thông tin quan trọng về Type 100 - mẫu xe tăng được xem là bước ngoặt trong tiến hóa của lực lượng thiết giáp.

Giới phân tích cho rằng mẫu tăng này thể hiện cách Trung Quốc “định nghĩa lại” vai trò xe tăng trong chiến tranh hiện đại, khác xa triết lý thiết kế cũ của phương Tây như Challenger 3 hay AbramsX vốn bị đánh giá là cồng kềnh, nặng nề và dễ tổn thương trước UAV và đạn chính xác cao.

Theo thông tin được công bố, Type 100 tích hợp các cảm biến quang học, hồng ngoại và radar đa phổ, kết nối trực tiếp với các lực lượng pháo binh, tác chiến điện tử và không quân thông qua mạng liên kết tác chiến số.

Trong các đợt diễn tập hiệp đồng gần đây, kíp lái sử dụng giao diện thực tế tăng cường (AR) để phát hiện và tấn công mục tiêu ngoài tầm nhìn trực tiếp - bước tiến hiếm thấy trong thiết giáp hiện nay.

Xe tăng Type 100 của Lực lượng Lục quân PLA Trung Quốc. Ảnh Military Watch

Chỉ huy xe tăng Tôn Dũng Minh - người trực tiếp chỉ huy trong các bài diễn tập cho biết hệ thống này giúp tổ lái “quan sát và phản ứng trước toàn bộ không gian chiến trường, chuyển trọng tâm từ cận chiến sang đánh tầm xa”.

Một chỉ huy khác, nói thêm rằng Type 100 cho phép phối hợp đồng thời với cả cấp tiểu đoàn và các đơn vị pháo binh, UAV, tác chiến điện tử - điều chưa từng có ở các mẫu xe tăng trước đây.

Chuyển đổi triết lý hỏa lực

Một trong những điểm gây chú ý nhất của Type 100 là việc giảm kích cỡ pháo chính từ 125 mm xuống 105 mm. Giới chuyên gia cho rằng thực tiễn ở Ukraine cho thấy xe tăng rất hiếm khi đấu pháo trực diện, mà thường bị tiêu diệt bởi tên lửa chống tăng hoặc UAV cảm tử từ khoảng cách hàng chục kilomet.

Nhờ pháo nhỏ hơn, Type 100 giảm đáng kể trọng lượng, tăng khả năng cơ động, mang được nhiều đạn hơn và di chuyển linh hoạt trên địa hình phức tạp. Trong trường hợp đối đầu xe tăng đối phương, Type 100 có thể dùng cảm biến và mạng dữ liệu để chuyển tọa độ mục tiêu cho pháo binh tầm xa hoặc UAV tấn công tự sát, thay vì tự khai hỏa.

Xe tăng Type 100 diễu hành. Ảnh Military Watch

Với cách tiếp cận này, xe tăng không còn là phương tiện tấn công tuyến đầu đơn độc, mà trở thành một “nút” dữ liệu trong mạng chiến tranh đa miền - nơi thông tin quan trọng hơn cỡ nòng.

Điểm nổi bật thứ hai là thiết kế buồng lái. Toàn bộ tổ lái Type 100 được bố trí trong khoang bọc giáp kín nằm trong thân xe, tách biệt hoàn toàn khỏi tháp pháo - tương tự khái niệm từng được Nga đề xuất cho tăng T-14 Armata nhưng chưa hoàn thiện.

Tháp pháo Type 100 được điều khiển hoàn toàn từ xa nhờ hệ thống nạp đạn tự động. Thiết kế này giúp giảm độ cao tổng thể, tăng an toàn cho kíp lái và tiết kiệm đáng kể khối lượng giáp. Nhờ đó, Type 100 đạt trọng lượng chiến đấu thấp hơn các xe tăng phương Tây tới 20-25 tấn, đồng thời vẫn có thể mang lượng đạn nhiều gấp rưỡi.

Về phòng thủ chủ động, xe tăng trang bị hai hệ thống bảo vệ chủ động GL-6 cùng bốn radar mảng pha quét điện tử, bao phủ 360 độ để phát hiện tên lửa, rocket và đạn tấn công từ trên cao. Kèm theo đó là các cảm biến laser, cực tím và mảng quang đa băng tần, cho phép phát hiện và gây nhiễu vũ khí dẫn đường ở nhiều bước sóng khác nhau.

Xe tăng Type 100. Ảnh Military Watch

Phần thân và tháp pháo được thiết kế dạng đa giác bất quy tắc, vừa có tác dụng tán xạ radar, vừa giảm xác suất trúng đạn trực tiếp - một dạng “tàng hình thụ động” hiếm thấy trong dòng xe tăng truyền thống.

“Hệ sinh thái chiến đấu” của tương lai

Các bài tập hiệp đồng gần đây cho thấy Type 100 thường hoạt động cùng pháo phản lực dẫn đường, UAV trinh sát và đơn vị tác chiến điện tử. Trong các mô phỏng, Type 100 đóng vai trò chỉ huy mặt đất, thu thập dữ liệu từ UAV, phân tích mục tiêu rồi truyền lệnh khai hỏa tới pháo binh hoặc máy bay không người lái tấn công. Cấu trúc này giúp rút ngắn chu trình “phát hiện-tấn công” xuống chỉ vài chục giây.

Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, đây chính là bước chuyển từ xe tăng cơ giới sang xe tăng mạng hóa, nơi cảm biến, dữ liệu và khả năng phối hợp đa lực lượng quan trọng hơn hỏa lực thuần túy.

Với Type 100, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên đưa vào thực tế một thiết kế tăng thế hệ mới hoàn chỉnh, vượt trước phương Tây ít nhất một thập kỷ. Trong khi các chương trình như AbramsX hay Challenger 3 vẫn trung thành với mô hình tăng ba người, tháp pháo có người ngồi và khối lượng tới 70-80 tấn, thì Type 100 nhẹ hơn, nhanh hơn, số hóa hoàn toàn và được tối ưu cho tác chiến thông minh.

Giới quan sát cho rằng thành công của Type 100 sẽ buộc Mỹ, Đức và Anh phải xem xét lại toàn bộ tư duy phát triển xe tăng, bởi mô hình “cỗ máy thép khổng lồ” giờ đây không còn phù hợp trong chiến trường đầy UAV và đạn thông minh.