Trực tiếp: Trung Quốc duyệt binh lớn chưa từng thấy, nhiều vũ khí lần đầu xuất hiện

Đài truyền hình CGTN của Trung Quốc đã phát sóng trực tiếp cảnh các đoàn lãnh đạo nước ngoài tiến vào thảm đỏ qua Cổng Chính Trực, trong nghi thức chào đón trang nghiêm với hàng lính danh dự cầm súng trường gắn lưỡi lê đứng hai bên.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường tham dự. Từ châu Âu, chỉ có hai nhà lãnh đạo tham dự là Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Danh sách khách mời bao gồm nhiều nguyên thủ thuộc các quốc gia có quan hệ gần gũi với Moskva, như các lãnh đạo Trung Á, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Cả hai nhà lãnh đạo này đã đến Trung Quốc từ đầu tuần để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) với 10 thành viên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì cuộc diễu binh lớn nhất nước này, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài như Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông Kim đã đến Bắc Kinh vào 2/9 trên chuyến tàu bọc thép màu xanh lá cây đặc trưng của mình. Đây là phương tiện di chuyển chậm nhưng chuyên dụng mà các nhà lãnh đạo nước này đã sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Các chuyên gia cho biết, so với đội máy bay chở khách, những chuyến tàu chống đạn mang đến không gian an toàn và thoải mái hơn cho một đoàn tùy tùng lớn, lực lượng an ninh, thực phẩm và tiện nghi, đồng thời là nơi để thảo luận chương trình nghị sự trước các cuộc họp.

Kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên vào cuối năm 2011, ông Kim đã sử dụng tàu hỏa để thăm Trung Quốc, Việt Nam và Nga.

Hình ảnh một buổi luyện tập diễu binh của Trung Quốc.

Trong khi đó, các nguyên thủ quốc gia nước ngoài khác cũng đã bắt đầu tiến vào địa điểm tổ chức sự kiện. Hình ảnh từ camera quan sát của đài truyền hình nhà nước cho thấy họ đang đi qua một trong những cổng của Tử Cấm Thành cũ hướng về phía bục đối diện Quảng trường Thiên An Môn.

Cuộc duyệt binh lớn nhất của Trung Quốc sẽ không chỉ làm nổi bật những tiến bộ về vũ khí mà còn cả công nghệ thiết yếu, là kết quả của chiến dịch hiện đại hóa lâu dài của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Trong số các máy bay, tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái dưới nước, sẽ có các thiết bị như cảm biến chiến trường trên xe tăng, radar cảnh báo sớm và radar nhắm mục tiêu tiên tiến, cùng với laser phòng không.