Trung Quốc tạm dừng chiếu phim Nhật Bản

(VTC News) -

Việc hoãn chiếu các bộ phim Nhật Bản diễn ra chỉ hai tuần sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi đưa ra phát biểu về Đài Loan khiến Trung Quốc có phản ứng gay gắt và mở đầu cho cuộc xung đột ngoại giao nghiêm trọng nhất giữa hai cường quốc Đông Á trong nhiều năm qua.

Một số bộ phim Nhật Bản, bao gồm phim hoạt hình Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! Scorching Kasukabe Dancers và phim chuyển thể từ manga Cells at Work!, ban đầu dự kiến ​​ra rạp trong những tuần tới. Theo CCTV, sau khi kiểm tra với các nhà nhập khẩu và phân phối phim, hai bộ phim này sẽ hoãn chiếu tại Trung Quốc.

Căng thảng giữa Nhật Bản và Trung Quốc vẫn chưa giảm nhiệt. (Ảnh: iStock)

Ngoài ra, bộ phim hoạt hình Demon Slayer: Infinity Castle ban đầu được đón nhận nồng nhiệt, nhưng doanh thu phòng vé giảm sau phát biểu của bà Takaichi, do "khán giả Trung Quốc vô cùng bức xúc".

Các nhà nhập khẩu và phân phối phim cũng chú ý nhiều hơn đến phản ứng của thị trường, tôn trọng cảm xúc của khán giả và hoãn lịch ra mắt nhiều bộ phim sắp tới.

Trong những ngày gần đây, Nhật Bản tìm cách xoa dịu căng thẳng leo thang với Trung Quốc sau khi Thủ tướng Takaichi phát biểu cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản và có thể dẫn đến phản ứng quân sự.

Kể từ đó, Bắc Kinh kêu gọi công dân tạm dừng du lịch tới Nhật Bản và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường không có kế hoạch gặp bà Takaichi bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi vào tuần này.

Người đứng đầu ba liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản cũng gặp bà Takaichi vào cuối ngày 17/11 và kêu gọi đối thoại để giải quyết căng thẳng ngoại giao. Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren), ông Yoshinobu Tsutsui phát biểu với phóng viên sau cuộc họp rằng: "Ổn định chính trị là điều kiện tiên quyết cho trao đổi kinh tế".

Đồng thời, ông Masaaki Kanai, Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ tới Bắc Kinh để giải tỏa căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Ông Kanai được cho là sẽ giải thích rằng phát biểu của bà Takaichi không báo hiệu thay đổi chính sách an ninh của Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Trung Quốc kiềm chế hành động gây tổn hại quan hệ song phương.