Nhật Bản huy động quân đội đối phó gấu tấn công người

(VTC News) -

Chính phủ Nhật Bản đã huy động lực lượng quân đội tới các vùng núi phía Bắc để hỗ trợ chính quyền địa phương bẫy và kiểm soát gấu hoang, trong bối cảnh số vụ gấu tấn công người tăng kỷ lục.

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, từ tháng 4 đến nay đã xảy ra hơn 100 vụ tấn công, khiến 12 người thiệt mạng, mức cao nhất từng được ghi nhận. Gần 2/3 số vụ chết người xảy ra tại tỉnh Akita và Iwate, khu vực rừng núi nơi gấu thường xuất hiện gần khu dân cư để kiếm ăn.

Tại thị trấn Kazuno, người dân được khuyến cáo tránh rừng rậm, hạn chế ra ngoài sau khi trời tối và mang chuông để xua gấu.

Các thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) lắp đặt bẫy gấu tại thành phố Kazuno, tỉnh Akita, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/via REUTERS.)

“Người dân cảm thấy nguy hiểm từng ngày. Cuộc sống bị đảo lộn, nhiều hoạt động bị hủy”, Thị trưởng Shinji Sasamoto cho biết.

Khoảng 15 binh sĩ đã được điều động tới vùng núi phía Bắc Nhật Bản, mang theo áo giáp và bản đồ địa hình để hỗ trợ lắp đặt, kiểm tra bẫy sắt. Việc tiêu diệt gấu được giao cho các thợ săn chuyên nghiệp thực hiện.

Chính quyền tỉnh Akita cho biết, số lần gấu xuất hiện tăng gấp 6 lần so với năm ngoái, lên tới hơn 8.000 lượt.

Trong vài tuần gần đây, gấu hoang đã liên tiếp tấn công người, trong đó có khách tại siêu thị, du khách ở bến xe buýt gần một di sản UNESCO và công nhân tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Một số trường học buộc phải tạm đóng cửa sau khi phát hiện gấu xuất hiện quanh khuôn viên.

Giới chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu, nguồn thức ăn tự nhiên suy giảm và dân số nông thôn sụt giảm khiến gấu tiếp cận khu dân cư.

Gấu đen Nhật Bản có thể nặng tới 130 kg, trong khi đó, gấu nâu ở đảo Hokkaido đạt tới 400 kg.

Phó Chánh Văn phòng Nội các Kei Sato cho biết Tokyo sẽ sớm công bố gói biện pháp khẩn cấp, bao gồm tuyển thêm thợ săn và nới lỏng quy định sử dụng súng ở khu đô thị.

"Gấu tiếp tục tràn vào khu dân cư và số người bị thương do gấu tấn công đang tăng lên từng ngày, chúng ta không thể trì hoãn các biện pháp đối phó”, ông nhấn mạnh.