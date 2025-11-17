Nhật Bản cử đặc phái viên sang Trung Quốc xoa dịu căng thẳng

(VTC News) -

Theo truyền thông Nhật Bản, ông Masaaki Kanai, Vụ trưởng Vụ Châu Á-Châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Lưu Kính Tùng hôm nay 17/11.

Phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan thổi bùng lên căng thẳng Nhật - Trung. Ảnh: Reuters

Ông Kanai được cho là sẽ giải thích rằng phát biểu của bà Takaichi không báo hiệu thay đổi chính sách an ninh của Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hành động gây tổn hại quan hệ song phương.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nhật Bản vẫn chưa xác nhận chính thức về chuyến thăm này.

Làn sóng tranh cãi nổ ra sau khi Thủ tướng Takaichi có những tuyên bố liên quan đến Đài Loan, điều mà Tokyo thường tránh nhắc đến.

Cuối tuần qua, Trung Quốc liên tục có các động thái cứng rắn. Bắc Kinh cảnh báo Nhật Bản sẽ đối mặt với “thất bại quân sự nghiền nát” nếu can thiệp vũ lực vào Đài Loan.

Báo Quân Giải phóng nhấn mạnh “Nhật Bản sẽ vấp phải sự phản công quyết liệt nếu dám can thiệp quân sự vào tình hình eo biển Đài Loan”.

Đồng thời triệu tập Đại sứ Nhật Bản để gửi công hàm phản đối mạnh mẽ. Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao cùng Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nhật Bản khuyến cáo về việc tránh tới Nhật Bản.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng liên tục công kích Thủ tướng Nhật Bản.

Chuyên gia kinh tế Takahide Kiuchi từ Viện Nghiên cứu Nomura cảnh báo: nếu lượng khách Trung Quốc giảm 25% như trong cuộc khủng hoảng ngoại giao năm 2012, nền kinh tế Nhật Bản có thể thiệt hại nặng nề.

"Một cú sốc du lịch ở quy mô đó sẽ xóa sổ hơn một nửa mức tăng trưởng hằng năm của Nhật Bản”, ông Kiuchi dự báo.