Giải mã phong cách ngoại giao đầy sức hút của Thủ tướng Nhật Bản

(VTC News) -

Chính trường Nhật Bản bước vào một giai đoạn mới đầy hứng khởi. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Japan News Network (JNN) công bố ngày 3/11, Nội các mới thành lập của bà Sanae Takaichi đạt được tỷ lệ ủng hộ đáng kinh ngạc là 82% - mức ủng hộ cao thứ hai từ trước đến nay đối với một nội các mới, chỉ sau 88% của ông Junichiro Koizumi vào năm 2001.

Những người phản hồi khảo sát của JNN bao gồm hơn 1.000 nam và nữ Nhật Bản từ 18 tuổi trở lên, hình thức khảo sát kết hợp giữa điện thoại cố định và di động.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Mức độ ủng hộ phi thường này được cho là không chỉ phản ánh kỳ vọng rộng rãi đối với chính quyền mới mà còn làm nổi bật phong cách lãnh đạo độc đáo của Thủ tướng Sanae Takaichi, đặc biệt là phong cách "ngoại giao kiểu Kansai" ấm áp và lôi cuốn, nhận được nhiều lời khen ngợi cả trong và ngoài nước.

Cư dân mạng trìu mến đặt cho bà biệt danh "bà dì Naniwa", hay "bà dì Kansai", "bà dì Osaka" (các địa danh ở khu vực Kansai, miền trung Nhật Bản), thể hiện sự gần gũi này.

Ngoại giao "kiểu Kansai" - tập trung vào cá nhân

Nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sinh ra ở Nara và học tại Đại học Kobe. Những năm tháng trưởng thành của bà ở vùng Kansai (bao gồm Osaka và Kyoto) hình thành nên phong thái cởi mở, thân thiện. Người Kansai nổi tiếng với sự hài hước, thẳng thắn và không khoa trương - những phẩm chất được cho là đã tự nhiên tỏa sáng trong các hoạt động ngoại giao của bà.

Những lần xuất hiện quốc tế đầu tiên của bà Takaichi - đặc biệt là cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump - nhận được lời khen ngợi từ 83% số người trả lời khảo sát của JNN. Họ cho rằng "màn ra mắt ngoại giao" của bà rất mới mẻ và ấn tượng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thăm căn cứ Yokosuka của Hải quân Mỹ tại Yokosuka. (Ảnh: Reuters)

Theo Nippon, ngày 28/10, ngay sau khi trở về từ Malaysia, bà Takaichi gặp Tổng thống Trump tại Nhà khách Quốc gia ở Moto-Akasaka, Tokyo, kêu gọi xây dựng một "thời kỳ hoàng kim mới" trong quan hệ song phương Nhật Bản-Mỹ.

Bà cũng lên trực thăng của Tổng thống để cùng ông Trump đến căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka, Kanagawa, xuất hiện cùng ông trên tàu sân bay USS George Washington, giơ nắm đấm và nhảy lên đầy năng lượng trong một cử chỉ thu hút sự chú ý của những người Mỹ đang theo dõi màn thể hiện của bà.

Điều này tuy dẫn đến một số lời chỉ trích rằng bà "quá phấn khích" trong thời gian ở bên cạnh Tổng thống Mỹ, nhưng đã góp phần xây dựng mối quan hệ cá nhân thân thiết, khi cách gọi thân mật bằng tên riêng (thay vì họ) là "Sanae và Donald" xuất hiện ngay lập tức.

Một số ý kiến cho rằng màn trình diễn này cũng mở đường cho hội nghị thượng đỉnh nhanh chóng của bà với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Truyền thông Mỹ nhìn chung có những đánh giá tích cực. Tờ New York Times giật tít bài viết về hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ với tiêu đề "Trump Bonds with Japan's Leaders" (Ông Trump thân thiết với nhà lãnh đạo Nhật Bản). Các bài báo khác thậm chí còn gọi bà Takaichi là "người bạn thân mới của ông Trump".

Thực tế và linh hoạt

Với “phong cách ngoại giao kiểu Kansai”, thể hiện ở sự nồng nhiệt, thẳng thắn và dễ gần, hoàn toàn trái ngược với phong thái chính trị trang trọng thường thấy của Nhật Bản, trong những ngày đầu, Thủ tướng Nhật được cho là kiềm chế việc thúc đẩy mạnh mẽ những quan điểm cứng rắn từng được biết đến trước đây, tạo dựng hình ảnh một nhà ngoại giao linh hoạt, thực tế với nụ cười trên môi.

Nhiều hình ảnh khác của bà Takaichi trong các cuộc gặp cũng gây sự chú ý. Tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Gyeongju, Hàn Quốc, bà được nhìn thấy đang kéo ghế lại gần Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto - một cử chỉ tự nhiên phá vỡ sự im lặng và thể hiện phong thái gần gũi của bà.

Hình ảnh gây chú ý của Thủ tướng Nhật bản khi tương tác với nhà lãnh đạo Indonesia.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nói chuyện với Tổng thống Chile Gabriel Boric.

Trong một khoảnh khắc được lan truyền rộng rãi trên mạng khác, Tổng thống Chile Gabriel Boric đăng một video trên X (trước đây là Twitter) cho thấy bà Takaichi khoác tay qua vai ông, trò chuyện thân mật. Ông chúc mừng bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Cư dân mạng bình luận đùa rằng: "Chỉ một bà dì Kansai mới có thể tạo ra sự gần gũi đó!"

Không chỉ đối ngoại, hình ảnh "bà dì Kansai" của Thủ tướng Nhật cũng được cho là giúp củng cố mối liên hệ của bà với người dân, cho thấy sự chân thành và ấm áp có thể song hành với sức mạnh chính trị.