Tổng thống Putin lên án vụ sát hại lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei

(VTC News) -

Trong phát biểu chính thức đầu tiên kể từ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án việc lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị giết, gọi đây là một “vụ ám sát tàn nhẫn”.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, nhà lãnh đạo Nga cho rằng cái chết của ông Khamenei là hành động vi phạm “mọi chuẩn mực đạo đức con người và luật pháp quốc tế”.

Ông Putin đồng thời khẳng định ông Khamenei sẽ được người dân Nga ghi nhớ như một “chính khách kiệt xuất”.

Tổng thống Nga V. Putin (Ảnh: Reuters)

Moskva và Tehran từ lâu là các đồng minh quan trọng. Iran đã hỗ trợ quân sự cho Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine, bao gồm việc cung cấp máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo, cũng như hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất UAV trên lãnh thổ Nga.

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, gọi đây là “bước đi liều lĩnh” và là “hành động gây hấn vũ trang không bị khiêu khích”.

Cùng thời điểm, Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi đây là hành động “xâm lược bất hợp pháp” và vi phạm chủ quyền quốc gia Iran.

Người phát ngôn cho rằng sự can dự của Mỹ “nằm trong dự liệu”, gọi đó là hệ quả tất yếu từ “bản chất bá quyền và kiểu xã hội đen” của Washington. Tuyên bố nhấn mạnh “cuộc chiến xâm lược” do Mỹ và Israel tiến hành là điều “không thể chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.