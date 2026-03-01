Mỹ - Israel tấn công Iran ngày 2: Iran phóng tên lửa trả đũa

Vũ khí khi là drone Iran trúng tòa nhà ở Bahrain. (Video: Al Jazeera)

Iran phóng tên lửa vào Israel, buộc hệ thống đánh chặn của Israel hoạt động liên tục. Israel đánh chặn tên lửa trên không phận Haifa và Jerusalem trong đợt tấn công mới nhất của Iran.

Iran chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ-Israel tại Hội đồng Bảo an Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc, Amir-Saeid Iravani, lên án các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào nước này. Những bình luận này được đưa ra tại cuộc họp khẩn cấp do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập. Trong số những người phát biểu đáng chú ý có các đại diện từ Mỹ, Iran và Israel. Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính quyền theo dõi cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran. “Những cáo buộc vô căn cứ được sử dụng để biện minh cho việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp không có cơ sở pháp lý theo luật quốc tế", ông Iravani nói trong bài phát biểu của mình, và thêm rằng: “Việc viện dẫn tấn công phủ đầu, tuyên bố về các mối đe dọa sắp xảy ra, hoặc các tuyên bố chính trị không có căn cứ khác, không thể hợp thức hóa hành động gây hấn". Ngay sau khi các cuộc tấn công ban đầu vào Iran được phát động, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một bài phát biểu được ghi trước đó gửi đến toàn quốc, trong đó ông cho rằng chiến dịch nhằm ngăn chặn các mối đe dọa "vì lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi".

Hãng thông tấn Fars đưa tin con gái và cháu trai của ông Khamenei thiệt mạng Hãng thông tấn liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã đưa tin rằng con gái, con rể và cháu trai của Lãnh tụ tối cao thiệt mạng trong một cuộc tấn công. Các quan chức Iran và truyền thông nhà nước cho đến nay vẫn chưa xác nhận thông tin ông Khamenei bị giết. Văn phòng của ông gọi những thông tin về cái chết của ông là “chiến tranh tâm lý”. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đang thực hiện “một đợt tấn công khác” nhằm vào “hệ thống tên lửa đạn đạo và phòng không của Iran”.

Cơ quan hạt nhân họp khẩn Hội đồng quản trị Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Hai lúc 8 giờ GMT (giờ địa phương) để thảo luận về các cuộc tấn công đang diễn ra của Mỹ và Israel vào Iran. Cuộc họp này được Nga yêu cầu. Bất kỳ thành viên nào của hội đồng cũng có thể triệu tập một cuộc họp của cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc. Cuộc họp khẩn cấp vào thứ Hai sẽ bắt đầu một giờ trước cuộc họp thường kỳ hàng quý của hội đồng, trong đó chương trình hạt nhân của Iran đã nằm trong chương trình nghị sự. Các nhà ngoại giao cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy các cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công trong vụ tấn công hôm thứ Bảy, không giống như các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran năm ngoái, nhắm vào ba địa điểm hạt nhân. Các đợt tấn công mới đã được báo cáo trên khắp khu vực trong những giờ gần đây, bao gồm cả Qatar, Jordan, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.