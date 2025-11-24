Đắk Lắk phê duyệt mức hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(VTC News) -

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định phê duyệt mức hỗ trợ cho các hộ dân bị ngập lụt và thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh trong tháng 11/2025. Quyết định được ký sau khi địa phương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Theo đó, hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ, các hộ dân khác nhận 1,5 triệu đồng/hộ để kịp thời ổn định đời sống sau lũ.

Mưa lũ lịch sử khiến nhiều nơi ở Đắk Lắk ngập lụt, người dân lâm vào cảnh khốn khó.

Tổng kinh phí thực hiện lên tới 250 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh; phần còn lại do Quỹ cứu trợ tỉnh - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk chi trả.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp số liệu thiệt hại, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tài chính tham mưu phân bổ kinh phí cho các địa phương. Chủ tịch UBND các xã, phường phải đảm bảo việc hỗ trợ được triển khai “đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát hay tiêu cực”.

Theo thống kê nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến 18h ngày 23/11, đợt mưa lũ kéo dài tại miền Trung - Tây Nguyên đã khiến 102 người thiệt mạng và mất tích, trong đó 91 người đã được xác nhận tử vong. Đắk Lắk chịu tổn thất nặng nề nhất với 63 người chết, Khánh Hòa 15, Gia Lai 3, Đà Nẵng 2, Huế 2 và Quảng Trị 1.

Thiệt hại sơ bộ về kinh tế ước tính hơn 13.078 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với báo cáo sáng cùng ngày. Trong đó, Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nhất với 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng và Quảng Ngãi 650 tỷ đồng.

Mưa lũ kéo dài tàn phá nghiêm trọng nhà cửa, cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Hơn 1.100 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, gần 201.000 căn bị ngập sâu, nhiều tuyến đường quan trọng bị sạt lở khiến giao thông ách tắc.

Ngành nông nghiệp ghi nhận thiệt hại đặc biệt lớn: 82.147 ha lúa và hoa màu, 117.067 ha cây lâu năm bị hư hại; gần 3,34 triệu con gia súc và gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, cùng 1.157 ha thủy sản mất trắng.