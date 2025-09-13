Trực tiếp võ thuật MMA Trương Cao Minh Phát đấu nhà vô địch Ireland Aaron Clarke

Lion Championship 26 diễn ra tối 13/9 tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội. Trận đấu tâm điểm của sự kiện là màn so tài giữa Trương Cao Minh Phát và Aaron Clarke ở thể thức MMA Striking (đánh đứng). Nhà vô địch WBC Muay Thái quốc tế, võ sĩ số 1 Việt Nam hạng cân dưới 60 kg từng đánh bại Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ tỷ thí với cao thủ kickboxing đến từ Ireland.

Danh sách các trận đấu của Lion Championship 26.

Ngoài ra, Lion Championship 26 còn có 2 cặp đấu quốc tế khác ở thể thức MMA Striking. Von Kimcheng và Tha Vanthorn - 2 võ sĩ Kun Khmer đến từ Campuchia sẽ lần lượt chạm trán Phan Vũ Bảo, Võ Minh Nghĩa.

Ở thể thức MMA truyền thống hạng cân 56kg, lão tướng Trần Trọng Kim so tài với đàn em Nguyễn Phú Thịnh. Cả hai võ sĩ đều có những chiến thắng quan trọng bằng knockout kỹ thuật trong lần thượng đài gần nhất.

Đây là cuộc đối đầu mang tính chất “chuyển giao thế hệ”, khi những gương mặt trẻ tích lũy đủ kinh nghiệm để thách thức các võ sĩ đã thi đấu nhiều năm ở Lion Championship.

Trong khi đó, hạng cân 60kg chứng kiến màn tái đấu giữa hai võ sĩ Danh Quốc và nhà vô địch võ cổ truyền thế giới - Nguyễn Hợp Hải. Ở cuộc đối đầu năm 2023, Hợp Hải đã đánh bại Danh Quốc sau ba hiệp đấu tính điểm, mở màn cho những tranh cãi của đôi bên trong thời gian gần đây.