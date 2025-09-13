Bị chê yếu hơn nhà vô địch Ireland, cao thủ muay Thái số 1 Việt Nam nói gì?

(VTC News) -

Trận đấu giữa Trương Cao Minh Phát và Aaron Clarke thuộc sự kiện Lion Championship 26 diễn ra tối nay 13/9 là màn so tài được quan tâm nhất trong cộng đồng võ thuật Việt Nam. Trước trận đấu, không ít người cho rằng võ sĩ Việt Nam ở thế "cửa dưới" và sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ đến từ châu Âu.

Đáp lại, võ sĩ muay Thái số 1 Việt Nam ở hạng cân dưới 60 kg cho biết: "Tôi đãnh võ lâu rồi, gặp rất nhiều đối thủ giỏi, ở đẳng cấp thế giới và cả những nhà vô địch Lumpinee, Rajadamnern (2 giải muay Thái uy tín hàng đầu Thái Lan). Tôi không có nhiều điều để nói nữa. Tôi đến đây để chiến đấu.

Nhiều người nói tôi sẽ gặp khó khăn nhưng đó là quan điểm của người ngoài. Điều quan trọng là bản thân mình nhìn được cục diện. Các võ sĩ đến với trận đấu đều hiểu được mình ở đâu".

Võ sĩ Trương Cao Minh Phát

Trận đấu giữa Trương Cao Minh Phát và Aaron Clarke được tổ chức theo thể thức MMA Striking. Võ sĩ Việt Nam có sở trường muay Thái, trong khi đối thủ là chuyên gia về kickboxing.

Trương Cao Minh Phát từng 8 lần giành huy chương vàng muay Thái toàn quốc, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại SEA Games Võ sĩ sinh năm 1995 chính là người chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài 12 năm của "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất. ỉnh cao của Trương Cao Minh Phát là cuối năm 2023. Tay đấm này giành đai vô địch muay Thái quốc tế của WBC (Hội đồng quyền Anh thế giới).

Aaron Clarke sinh năm 1999, từng 2 lần giành chức vô địch giải ISKA Kickboxing, một trong những giải đấu uy tín ở Ireland. Năm 2023, võ sĩ này tham gia đấu trường K-1 World GP, hệ thống giải kickboxing danh giá hàng đầu thế giới. Tại Yokohama (Nhật Bản), Aaron Clarke đối đầu với võ sĩ nổi tiếng Yuki Yoza - nhà vô địch hạng nhẹ của K-1 - và chỉ thua tính điểm.

Dù được đánh giá cao hơn, chính Aaron Clarke lại cho rằng Trương Cao Minh Phát mới là người nắm lợi thế. Tay đấm người Ireland cho thấy sự thận trọng và sẽ không đặt nặng vấn đề thắng thua knock-out.

"Tôi nghĩ mình là cửa dưới. Tất nhiên tôi vẫn tin tưởng vào bản thân mình, nhưng lần này tôi thi đấu ở sân nhà của anh ấy, ở môn võ sở trường của anh ấy. Tâm thế của tôi là cửa dưới và đối thủ mạnh hơn.

Tôi không quan trọng việc phải knock out hay không. Chỉ tận hưởng chiến thắng và cố gắng hết sức đạt được điều dó. Tôi đã nghiên cứu Phát và đã sẵn sàng. Bất kể đối thủ của mình thế nào, tôi vẫn giữ lối đánh. Co tay, lao vào, đổi đòn như những trận đấu trước đây", Aaron Clarke chia sẻ.

Sự kiện Lion Championship 26 diễn ra tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội tối nay 13/9. Trận đấu giữa Trương CAo Minh Phát và Aaron Clarke là trận cuối cùng.