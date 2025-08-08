Trực tiếp Việt Nam vs Philippines, bóng chuyền nữ SEA V.League 2025

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Philippines được phát sóng trên kênh ON Sports thuộc hệ thống VTVCab và các nền tảng truyền hình khác. Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines trên kênh YouTube ON Sports.

Việt Nam vs Philippines (19h ngày 8/8)

Sau khi hụt chức vô địch lượt đi đầy tiếc nuối, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng đổi màu huy chương ở chặng 2 giải SEA V.League 2025 trên sân nhà. Ở trận đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chạm trán Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần thứ tư gặp Philippines trong năm 2025.

Trong trận lượt đi diễn ra tuần trước, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng sau 4 hiệp với các tỷ số 25-13, 25-21, 23-25, 25-9. Dù vẫn thể hiện được năng lực trên tầm đối thủ, Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội vẫn có thời điểm thi đấu không tốt. Đây là điều đội tuyển Việt Nam cần khắc phục.

Philippines không phải đối thủ mạnh. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đủ khả năng giành chiến thắng nếu chơi đúng sức. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần giải quyết trận đấu nhanh để phân bổ sức hợp lý, bởi thử thách khó nhất là cuộc chạm trán Thái Lan ở lượt trận cuối.