Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Malaysia hôm nay 11/12 trên kênh nào?

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt"), các kênh truyền hình VTV5, HTV Thể thao.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Malaysia. Trận đấu diễn ra lúc 16h hôm nay 11/12.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Theo bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, U22 Việt Nam tạm đứng thứ 2 tại bảng B. Cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia đều có 3 điểm. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik xếp sau do kém chỉ số phụ.

Sự hiệu quả trong tấn công là yếu tố khác biệt giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia. U22 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát trận đấu trước U22 Lào nhưng lại gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội và ghi bàn. Trừ Nguyễn Đình Bắc, không có cầu thủ tấn công nào của U22 Việt Nam chơi tốt ở trận ra quân.

U22 Việt Nam đấu với U22 Malaysia hôm nay 11/12.

Trong khi đó, U22 Malaysia hoàn toàn ngược lại. Họ không áp đảo U22 Lào, thậm chí có nhiều thời điểm để đối thủ dồn ép. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Nafuzi Zain tận dụng cơ hội rất tốt trong những pha phản công. Đây cũng là điểm U22 Việt Nam cần phải lưu ý.

Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam có chút trục trặc ở trận ra quân khi để U22 Lào ghi bàn. Tuy nhiên, đây vẫn là bộ khung có tính ổn định cao. Bộ 3 trung vệ Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức đều dày dạn kinh nghiệm ở lứa tuổi U23.

U22 Việt Nam cần các tiền đạo có khả năng tạo đột biến và gây sức ép trong vòng cấm tốt hơn. Trước U22 Lào, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn rất mờ nhạt. Họ không phải mẫu tiền đạo có khả năng đột phá trước hàng phòng ngự lùi sâu. HLV Kim Sang-sik cần sự mới mẻ ở trận gặp U22 Malaysia.

Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam và U22 Malaysia ở SEA Games

Trong 12 kỳ SEA Games kể từ khi áp dụng giới hạn độ tuổi môn bóng đá nam, Việt Nam và Malaysia đối đầu nhau tổng cộng 10 lần với nhiều duyên nợ. Các đại diện của bóng đá Việt Nam giành tới 7 chiến thắng và chỉ nhận 3 thất bại.

U23/U22 Việt Nam thua Malaysia trong lần đầu tiên gặp nhau vào năm 2001 (tỷ số 0-2) và không vượt qua vòng bảng. Tại SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà, Phạm Văn Quyến và đồng đội vượt qua đối thủ trong trận bán kết giàu cảm xúc (thắng 4-3).

Lần gần nhất U22 Việt Nam đấu với U22 Malaysia là trận đấu ở vòng bảng SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia. Các bàn thắng của Nguyễn Văn Tùng giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và lọt vào vòng bán kết.