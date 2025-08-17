  • Zalo

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 1

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 1): Cập nhật kết quả, vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal và các đội bóng khác.

Mùa giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 khai mạc ngày 16/8 (giờ Việt Nam). Đương kim vô địch Liverpool mở màn vòng 1 bằng chiến thắng 4-2 trước Bournemouth. Man City cũng giành chiến thắng tưng bừng với 4 bàn thắng vào lưới Wolverhampton.

Tâm điểm của vòng 1 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 là trận đấu giữa Manchester United và Arsenal.

Man City thắng đậm nhất trong ngày mở màn giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 1)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Man City13/03
2Tottenham13/03
3Sunderland14/23
4Liverpool11/13
5Brighton10/01
6Fulham10/01
7Aston Villa10/01
8Newcastle10/01
9Arsenal00/00
10Brentford00/00
11Chelsea00/00
12Crystal Palace00/00
13Everton00/00
14Leeds United00/00
15Man Utd00/00
16Nottingham Forest00/00
17Bournemouth12/40
18West Ham10/30
19Burnley10/30
20Wolves10/40

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1 Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
16/82hLiverpool 4-2 Bournemouth
18h30Aston Villa 0-0 Newcastle
21hBrighton 1-1 Fulham
21hTottenham 3-0 Burnley
21hSunderland 3-0 West Ham
23h30Wolves 0-4 Man City
17/820hNottingham Forest vs Brentford
20hChelsea vs Crystal Palace
22h30Man Utd vs Arsenal
19/82hLeeds United vs Everton

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

