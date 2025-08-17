Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 1

(VTC News) -

Mùa giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 khai mạc ngày 16/8 (giờ Việt Nam). Đương kim vô địch Liverpool mở màn vòng 1 bằng chiến thắng 4-2 trước Bournemouth. Man City cũng giành chiến thắng tưng bừng với 4 bàn thắng vào lưới Wolverhampton.

Tâm điểm của vòng 1 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 là trận đấu giữa Manchester United và Arsenal.

Man City thắng đậm nhất trong ngày mở màn giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 1)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Man City 1 3/0 3 2 Tottenham 1 3/0 3 3 Sunderland 1 4/2 3 4 Liverpool 1 1/1 3 5 Brighton 1 0/0 1 6 Fulham 1 0/0 1 7 Aston Villa 1 0/0 1 8 Newcastle 1 0/0 1 9 Arsenal 0 0/0 0 10 Brentford 0 0/0 0 11 Chelsea 0 0/0 0 12 Crystal Palace 0 0/0 0 13 Everton 0 0/0 0 14 Leeds United 0 0/0 0 15 Man Utd 0 0/0 0 16 Nottingham Forest 0 0/0 0 17 Bournemouth 1 2/4 0 18 West Ham 1 0/3 0 19 Burnley 1 0/3 0 20 Wolves 1 0/4 0

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1 Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 16/8 2h Liverpool 4-2 Bournemouth 18h30 Aston Villa 0-0 Newcastle 21h Brighton 1-1 Fulham 21h Tottenham 3-0 Burnley 21h Sunderland 3-0 West Ham 23h30 Wolves 0-4 Man City 17/8 20h Nottingham Forest vs Brentford 20h Chelsea vs Crystal Palace 22h30 Man Utd vs Arsenal 19/8 2h Leeds United vs Everton

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.