Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 1

Mùa giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 khai mạc ngày 16/8 (giờ Việt Nam). Đương kim vô địch Liverpool mở màn vòng 1 bằng chiến thắng 4-2 trước Bournemouth. Man City cũng giành chiến thắng tưng bừng với 4 bàn thắng vào lưới Wolverhampton.
Tâm điểm của vòng 1 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 là trận đấu giữa Manchester United và Arsenal.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 1)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Man City
|1
|3/0
|3
|2
|Tottenham
|1
|3/0
|3
|3
|Sunderland
|1
|4/2
|3
|4
|Liverpool
|1
|1/1
|3
|5
|Brighton
|1
|0/0
|1
|6
|Fulham
|1
|0/0
|1
|7
|Aston Villa
|1
|0/0
|1
|8
|Newcastle
|1
|0/0
|1
|9
|Arsenal
|0
|0/0
|0
|10
|Brentford
|0
|0/0
|0
|11
|Chelsea
|0
|0/0
|0
|12
|Crystal Palace
|0
|0/0
|0
|13
|Everton
|0
|0/0
|0
|14
|Leeds United
|0
|0/0
|0
|15
|Man Utd
|0
|0/0
|0
|16
|Nottingham Forest
|0
|0/0
|0
|17
|Bournemouth
|1
|2/4
|0
|18
|West Ham
|1
|0/3
|0
|19
|Burnley
|1
|0/3
|0
|20
|Wolves
|1
|0/4
|0
Lịch thi đấu, kết quả vòng 1 Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|16/8
|2h
|Liverpool 4-2 Bournemouth
|18h30
|Aston Villa 0-0 Newcastle
|21h
|Brighton 1-1 Fulham
|21h
|Tottenham 3-0 Burnley
|21h
|Sunderland 3-0 West Ham
|23h30
|Wolves 0-4 Man City
|17/8
|20h
|Nottingham Forest vs Brentford
|20h
|Chelsea vs Crystal Palace
|22h30
|Man Utd vs Arsenal
|19/8
|2h
|Leeds United vs Everton
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.
