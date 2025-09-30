Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/9/2025 - XSVT 30/9

XSVT 30/9. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/9/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 30/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/9/2025 - XS đài Vũng Tàu thứ Ba ngày 30/9/2025

Xem lại KQXS Vũng Tàu các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSVT 23/9, kết quả xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 23/9/2025

XSVT 23/9, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 23/9/2025.

- XSVT 16/9/2025

XSVT 16/9, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 16/9/2025.

- XSVT 9/9/2025

XSVT 9/9, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 9/9/2025.

- XSVT 2/9/2025

XSVT 2/9, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 2/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 30/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.