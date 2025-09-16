Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/9/2025 - XSVT 16/9

XSVT 16/9. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 16/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 16/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/9/2025 - XS đài Vũng Tàu thứ Ba ngày 16/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé. Quá thời hạn này, các vé trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì các nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMN có đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN có đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.