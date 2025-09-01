Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 2/9/2025 - XSVT 2/9

XSVT 2/9. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 2/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 2/9/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 2/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 2/9/2025 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 2/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn lĩnh tiền thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Sau thời hạn quy định, các vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- Thứ Tư: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- Thứ Năm: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

