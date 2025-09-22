Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 23/9/2025 - XSVT 23/9

XSVT 23/9. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 23/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 23/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 23/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 23/9/2025 - XS đài Vũng Tàu thứ Ba ngày 23/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng trên tờ vé). Quá 30 ngày quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang quay thưởng.

