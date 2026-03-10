Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/3/2026 - XSVT 10/3

XSVT 10/3. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 10/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 10/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/3/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 10/3/2026

Xem thêm KQXSVT các ngày quay thưởng trước

- XSVT 3/3, kết quả xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 3/3/2026

XSVT 3/3, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 3/3/2026.

- XSVT 24/2/2026

XSVT 24/2, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 24/2/2026.

- XSVT 17/2/2026

XSVT 17/2, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 17/2/2026.

- XSVT 10/2/2026

XSVT 10/2, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 10/2/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé có 5 số cuối trùng khớp với số trúng giải đặc biệt (chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Dành cho những vé trùng khớp số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với dãy số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm có đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.