Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 17/2/2026 - XSVT 17/2

XSVT 17/2. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 17/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 17/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 17/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 17/2/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 17/2/2026

Xem thêm kết quả xổ số Vũng Tàu các ngày mở thưởng gần nhất

- XSVT 10/2, kết quả xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 10/2/2026

XSVT 10/2, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 10/2/2026.

- XSVT 3/2/2026

XSVT 3/2, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 3/2/2026.

- XSVT 27/1/2026

XSVT 27/1, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 27/1/2026.

- XSVT 20/1/2026

XSVT 20/1, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 20/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do 3 đài là Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do 3 đài là Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do 3 đài là Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do 3 đài là Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do 4 đài là Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 17/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.