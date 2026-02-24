Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 24/2/2026 - XSVT 24/2

XSVT 24/2. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 24/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 24/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSVT 24/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 24/2/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 24/2/2026
Cơ cấu giải thưởng XSVT
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.
- Giải ba (5 số): 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.
- Giải tư (5 số): 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.
- Giải năm (4 số): 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng giải khi chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé trúng giải khi trúng số hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMN
- Xổ số miền Nam thứ Hai do 3 đài là Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.
- XSMN thứ Ba do 3 đài là Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre sẽ mở thưởng.
- XSMN thứ Tư do 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai sẽ mở thưởng.
- XSMN thứ Năm do 3 đài là Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu do 3 đài là Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Nam thứ Bảy do 4 đài là Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Nam Chủ nhật do 3 đài là Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.
