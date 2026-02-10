Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/2/2026 - XSVT 10/2

XSVT 10/2. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 10/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 10/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/2/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 10/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng chữ số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm 3 đài là Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 10/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.