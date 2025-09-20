Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/9/2025 - XSHCM 20/9

XSHCM 20/9. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 20/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/9/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 20/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, các vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận hưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ 3 mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- Xổ số miền Nam thứ 4 mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- Xổ số miền Nam thứ 6 mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ 7 mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

