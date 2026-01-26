Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 26/1/2026 - XSHCM 26/1

XSHCM 26/1. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 26/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 26/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 26/1 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 26/1/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 26/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, vé số trúng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 26/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.