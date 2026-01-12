Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 12/1/2026 - XSHCM 12/1

XSHCM 12/1. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 12/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 12/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 12/1 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 12/1/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 12/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ được tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tham gia lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Bình Phước, Long An, Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Lâm Đồng, Tiền Giang và Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 12/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.