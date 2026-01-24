XSHCM 24/1. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 24/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 24/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 24/1 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 24/1/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 24/1/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang mở thưởng.

