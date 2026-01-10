Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 10/1/2026 - XSHCM 10/1

XSHCM 10/1. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 10/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 10/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 10/1/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 10/1/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tham gia lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng sẽ quay thưởng.

