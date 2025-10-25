Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 26/10/2025 - XSTG 26/10

XSTG 26/10. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 26/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Kết quả XSTG 26/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 26/10/2025 - XS đài Tiền Giang Chủ nhật ngày 26/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang gồm các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trúng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: trúng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: trúng 2 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 chữ số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải được 6 triệu đồng, cho vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN quay số mở thưởng Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 26/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.